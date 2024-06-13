13 июня 2024

Бойцам СВО хотят разрешить бесплатный вход в учреждения культуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Планируется, что посещение учреждений культуры будут оплачивать сами организации
Планируется, что посещение учреждений культуры будут оплачивать сами организации Фото:

Участникам спецоперации России на Украине и членам их семей могут разрешить бесплатный вход в музеи, театры и кинотеатры за счет организаций. На данный момент вопрос обсуждается в администрации президента, сообщили источники среди участников рынка.

«В администрации президента обсуждается вариант полного субсидирования посещений культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров участниками военных действий на Украине и членами их семей самими организаторами», — рассказали источники газеты «Коммерсант». По оценкам владельцев учреждений культуры, бизнес и муниципальные учреждения будут терять около 1,2 миллиарда рублей в год.

Один из собеседников издания подчеркнул, что инициатива стала следствием февральского поручения президента России Владимира Путина по расширению программы «Пушкинской карты». По данным издания, сейчас ведутся переговоры с Министерством культуры и фондом «Защитники Отечества» из-за «слишком высоких бюджетных затрат» на инициативу.

По словам Владимира Путина, к марту 2024 года возможностями «Пушкинская карта» 10 миллионов человек. Он подчеркнул, что необходимо развивать и расширять круг тех, кто может воспользоваться данной услугой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участникам спецоперации России на Украине и членам их семей могут разрешить бесплатный вход в музеи, театры и кинотеатры за счет организаций. На данный момент вопрос обсуждается в администрации президента, сообщили источники среди участников рынка. «В администрации президента обсуждается вариант полного субсидирования посещений культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров участниками военных действий на Украине и членами их семей самими организаторами», — рассказали источники газеты «Коммерсант». По оценкам владельцев учреждений культуры, бизнес и муниципальные учреждения будут терять около 1,2 миллиарда рублей в год. Один из собеседников издания подчеркнул, что инициатива стала следствием февральского поручения президента России Владимира Путина по расширению программы «Пушкинской карты». По данным издания, сейчас ведутся переговоры с Министерством культуры и фондом «Защитники Отечества» из-за «слишком высоких бюджетных затрат» на инициативу. По словам Владимира Путина, к марту 2024 года возможностями «Пушкинская карта» 10 миллионов человек. Он подчеркнул, что необходимо развивать и расширять круг тех, кто может воспользоваться данной услугой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...