Бойцам СВО хотят разрешить бесплатный вход в учреждения культуры

Участникам спецоперации России на Украине и членам их семей могут разрешить бесплатный вход в музеи, театры и кинотеатры за счет организаций. На данный момент вопрос обсуждается в администрации президента, сообщили источники среди участников рынка.
«В администрации президента обсуждается вариант полного субсидирования посещений культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров участниками военных действий на Украине и членами их семей самими организаторами», — рассказали источники газеты «Коммерсант». По оценкам владельцев учреждений культуры, бизнес и муниципальные учреждения будут терять около 1,2 миллиарда рублей в год.
Один из собеседников издания подчеркнул, что инициатива стала следствием февральского поручения президента России Владимира Путина по расширению программы «Пушкинской карты». По данным издания, сейчас ведутся переговоры с Министерством культуры и фондом «Защитники Отечества» из-за «слишком высоких бюджетных затрат» на инициативу.
По словам Владимира Путина, к марту 2024 года возможностями «Пушкинская карта» 10 миллионов человек. Он подчеркнул, что необходимо развивать и расширять круг тех, кто может воспользоваться данной услугой.
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