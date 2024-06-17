17 июня 2024

Путин: Москва высоко ценит поддержку Северной Кореи в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин посетит КНДР в период с 18-19 июня
Путин посетит КНДР в период с 18-19 июня Фото:

Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в статье, которую он написал для газеты «Нодон синмун» к своему визиту в Северную Корею.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам. Готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке [ООН]», — написал Путин в своей статье, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский президент Владимир Путин посетит КНДР в период 18—19 июня. Он отправится в Северную Корею с рабочим визитом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в статье, которую он написал для газеты «Нодон синмун» к своему визиту в Северную Корею. «Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам. Готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке [ООН]», — написал Путин в своей статье, которая опубликована на официальном сайте Кремля. Российский президент Владимир Путин посетит КНДР в период 18—19 июня. Он отправится в Северную Корею с рабочим визитом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...