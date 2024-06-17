Путин: Москва высоко ценит поддержку Северной Кореи в СВО

Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в статье, которую он написал для газеты «Нодон синмун» к своему визиту в Северную Корею.
«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам. Готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке [ООН]», — написал Путин в своей статье, которая опубликована на официальном сайте Кремля.
Российский президент Владимир Путин посетит КНДР в период 18—19 июня. Он отправится в Северную Корею с рабочим визитом.
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