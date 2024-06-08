Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить Россию и Китай на части

На Западе разрабатывали планы по разделу России и Китая на части. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Я слышала это заявление [президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей]. Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты», — заявила экс-глава МИД Австрии ТАСС. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Кнайсль уточнила, что задолго до 2022 года западные политики делали заявления о "разумности развала России". Она также отметила, что Запад желает развала не только РФ, но и Китая. По словам экс-главы МИД Австрии, во время преподавания в Дипломатической академии ей попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая.
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