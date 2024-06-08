08 июня 2024

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить Россию и Китай на части

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Запад желает разделить Россию на части, заявил экс-глава МИД Австрии Кнайсль
Запад желает разделить Россию на части, заявил экс-глава МИД Австрии Кнайсль Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

На Западе разрабатывали планы по разделу России и Китая на части. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Я слышала это заявление [президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей]. Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты», — заявила экс-глава МИД Австрии ТАСС. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кнайсль уточнила, что задолго до 2022 года западные политики делали заявления о "разумности развала России". Она также отметила, что Запад желает развала не только РФ, но и Китая. По словам экс-главы МИД Австрии, во время преподавания в Дипломатической академии ей попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая.

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На Западе разрабатывали планы по разделу России и Китая на части. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Я слышала это заявление [президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей]. Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты», — заявила экс-глава МИД Австрии ТАСС. Об этом она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кнайсль уточнила, что задолго до 2022 года западные политики делали заявления о "разумности развала России". Она также отметила, что Запад желает развала не только РФ, но и Китая. По словам экс-главы МИД Австрии, во время преподавания в Дипломатической академии ей попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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