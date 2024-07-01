Таксисты просят отложить введение страховки перевозчиков

02 июля 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Таксопарки просят отсрочить нововведение до 2028 года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Таксопарки в России просят отложить введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика на 2028 год. Введение новых правил раньше ускорит отток водителей из отрасли, уверены участники рынка. «Таксопарки просят отсрочить введение требования об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) на 2028 год… Новые правила функционирования отрасли ускорят отток водителей», — пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Нововведение должно вступить в силу с 1 сентября 2024 года. И это может ускорить отток водителей — уже сейчас 30% машин автопарков работают не как такси, а на доставку, подчеркивают участники рынка. ОСГОП станет вторым видом страховки в сфере такси. Стоимость полиса составит от 1 300 до 5 400 рублей, такие предварительные расчеты дает Банк России. Госдума ранее приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Размер таких страховых выплат должен повысится в четыре раза с 1 сентября этого года. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не смогут заниматься данным видом деятельности, пока не застрахуют свою ответственность минимум на два миллиона рублей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксопарки в России просят отложить введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика на 2028 год. Введение новых правил раньше ускорит отток водителей из отрасли, уверены участники рынка. «Таксопарки просят отсрочить введение требования об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) на 2028 год… Новые правила функционирования отрасли ускорят отток водителей», — пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Нововведение должно вступить в силу с 1 сентября 2024 года. И это может ускорить отток водителей — уже сейчас 30% машин автопарков работают не как такси, а на доставку, подчеркивают участники рынка. ОСГОП станет вторым видом страховки в сфере такси. Стоимость полиса составит от 1 300 до 5 400 рублей, такие предварительные расчеты дает Банк России. Госдума ранее приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Размер таких страховых выплат должен повысится в четыре раза с 1 сентября этого года. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не смогут заниматься данным видом деятельности, пока не застрахуют свою ответственность минимум на два миллиона рублей, пишет RT.