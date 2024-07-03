Глава МАГАТЭ Гросси осудил удары ВСУ по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары Украины по Запорожской атомной электростанции и призвал немедленно их прекратить. Он напомнил Киеву о том, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности.
«Сегодня ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников в окрестностях площадки, в результате которых были ранены рабочие на Энергодарской подстанции и начались пожары в лесу возле распределительного пункта ЗАЭС. [Рафаэль Гросси] говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — передает слова Гросси МАГАТЭ на своем официальном канале в соцсети X.
Об ударах ВСУ по ЗАЭС стало известно днем 3 июля. В результате этой атаки пострадали восемь рабочих станции.
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