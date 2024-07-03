Глава МАГАТЭ Гросси осудил удары ВСУ по ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Гросси призвал немедленно прекратить удары по ЗАЭС Фото:

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары Украины по Запорожской атомной электростанции и призвал немедленно их прекратить. Он напомнил Киеву о том, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности.

«Сегодня ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников в окрестностях площадки, в результате которых были ранены рабочие на Энергодарской подстанции и начались пожары в лесу возле распределительного пункта ЗАЭС. [Рафаэль Гросси] говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — передает слова Гросси МАГАТЭ на своем официальном канале в соцсети X.

Об ударах ВСУ по ЗАЭС стало известно днем 3 июля. В результате этой атаки пострадали восемь рабочих станции.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары Украины по Запорожской атомной электростанции и призвал немедленно их прекратить. Он напомнил Киеву о том, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности. «Сегодня ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников в окрестностях площадки, в результате которых были ранены рабочие на Энергодарской подстанции и начались пожары в лесу возле распределительного пункта ЗАЭС. [Рафаэль Гросси] говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — передает слова Гросси МАГАТЭ на своем официальном канале в соцсети X. Об ударах ВСУ по ЗАЭС стало известно днем 3 июля. В результате этой атаки пострадали восемь рабочих станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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