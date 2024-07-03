Глава МАГАТЭ Гросси осудил удары ВСУ по ЗАЭС

03 июля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Гросси призвал немедленно прекратить удары по ЗАЭС Фото: Dean Calma / IAEA Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары Украины по Запорожской атомной электростанции и призвал немедленно их прекратить. Он напомнил Киеву о том, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности. «Сегодня ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников в окрестностях площадки, в результате которых были ранены рабочие на Энергодарской подстанции и начались пожары в лесу возле распределительного пункта ЗАЭС. [Рафаэль Гросси] говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — передает слова Гросси МАГАТЭ на своем официальном канале в соцсети X. Об ударах ВСУ по ЗАЭС стало известно днем 3 июля. В результате этой атаки пострадали восемь рабочих станции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары Украины по Запорожской атомной электростанции и призвал немедленно их прекратить. Он напомнил Киеву о том, что такие удары представляют угрозу ядерной безопасности. «Сегодня ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников в окрестностях площадки, в результате которых были ранены рабочие на Энергодарской подстанции и начались пожары в лесу возле распределительного пункта ЗАЭС. [Рафаэль Гросси] говорит, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — передает слова Гросси МАГАТЭ на своем официальном канале в соцсети X. Об ударах ВСУ по ЗАЭС стало известно днем 3 июля. В результате этой атаки пострадали восемь рабочих станции.