МИД Чехии запретил въезд в страну россиянам без биометрического паспорта

Россияне без биометрического паспорта больше не смогут въехать в Чехию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.
«Для россиян небиометрического паспорта <…> уже будет недостаточно», — написал глава МИД Чехии в соцсети X. Он напомнил также о взрывах на складах боеприпасов во Вребитце в 2014 году, где погибли люди. Тогда Чехия обвинила в инциденте РФ, хотя Москва отрицала свою причастность. В связи с этим Липавский написал, что «убийцы во Вребитце» также не пользовались биометрическим паспортом.
Биометрический паспорт — это государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении государственных границ. Он отличается от обычного тем, что в документ встроена специальная микросхема, которая выявляет фотографию владельца и его данные в электронном виде.
Чехия придерживается антироссийской политики. Она была второй страной, которая конфисковала автомобиль с российскими номерами после введения Западом санкций против РФ. Прага также выступала за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян.
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