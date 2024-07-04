МИД Чехии запретил въезд в страну россиянам без биометрического паспорта

04 июля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Чехия заявила, что россиян будут пускать в страну только при наличии биометрического паспорта Фото: Илья Московец © URA.RU Россияне без биометрического паспорта больше не смогут въехать в Чехию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский. «Для россиян небиометрического паспорта <…> уже будет недостаточно», — написал глава МИД Чехии в соцсети X. Он напомнил также о взрывах на складах боеприпасов во Вребитце в 2014 году, где погибли люди. Тогда Чехия обвинила в инциденте РФ, хотя Москва отрицала свою причастность. В связи с этим Липавский написал, что «убийцы во Вребитце» также не пользовались биометрическим паспортом. Биометрический паспорт — это государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении государственных границ. Он отличается от обычного тем, что в документ встроена специальная микросхема, которая выявляет фотографию владельца и его данные в электронном виде. Чехия придерживается антироссийской политики. Она была второй страной, которая конфисковала автомобиль с российскими номерами после введения Западом санкций против РФ. Прага также выступала за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне без биометрического паспорта больше не смогут въехать в Чехию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский. «Для россиян небиометрического паспорта <…> уже будет недостаточно», — написал глава МИД Чехии в соцсети X. Он напомнил также о взрывах на складах боеприпасов во Вребитце в 2014 году, где погибли люди. Тогда Чехия обвинила в инциденте РФ, хотя Москва отрицала свою причастность. В связи с этим Липавский написал, что «убийцы во Вребитце» также не пользовались биометрическим паспортом. Биометрический паспорт — это государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении государственных границ. Он отличается от обычного тем, что в документ встроена специальная микросхема, которая выявляет фотографию владельца и его данные в электронном виде. Чехия придерживается антироссийской политики. Она была второй страной, которая конфисковала автомобиль с российскими номерами после введения Западом санкций против РФ. Прага также выступала за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян.