Замминистр труда ХАМАС погиб вместе с семьей в Газе во время обстрела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, церковь, вера, за упокой, религия, христианство, православие, восковые свечи
Замминистра труда в Газе погиб при обстреле со стороны ЦАХАЛ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Высокопоставленный член палестинского движения ХАМАС и замминистра труда сектора Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате удара в Газе. Об этом говорится в сообщении движения в его telegram-канале.

«Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после подрыва его дома к западу от города Газа», — написали представители движения. Отмечается, что он погиб вместе со своей семьей. Ранее мужчина возглавлял информационный офис правительства сектора Газа и информационное агентство «Ар-Райи».

Обострение конфликта между движением ХАМАС и Израилем начался в 2023 году. В октябре прошлого по Израилю был нанесен массированный удар. Конфликт носит территориальный характер. Ранее CNN писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Высокопоставленный член палестинского движения ХАМАС и замминистра труда сектора Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате удара в Газе. Об этом говорится в сообщении движения в его telegram-канале. «Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после подрыва его дома к западу от города Газа», — написали представители движения. Отмечается, что он погиб вместе со своей семьей. Ранее мужчина возглавлял информационный офис правительства сектора Газа и информационное агентство «Ар-Райи». Обострение конфликта между движением ХАМАС и Израилем начался в 2023 году. В октябре прошлого по Израилю был нанесен массированный удар. Конфликт носит территориальный характер. Ранее CNN писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...