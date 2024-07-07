Замминистр труда ХАМАС погиб вместе с семьей в Газе во время обстрела

07 июля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Замминистра труда в Газе погиб при обстреле со стороны ЦАХАЛ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Высокопоставленный член палестинского движения ХАМАС и замминистра труда сектора Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате удара в Газе. Об этом говорится в сообщении движения в его telegram-канале. «Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после подрыва его дома к западу от города Газа», — написали представители движения. Отмечается, что он погиб вместе со своей семьей. Ранее мужчина возглавлял информационный офис правительства сектора Газа и информационное агентство «Ар-Райи». Обострение конфликта между движением ХАМАС и Израилем начался в 2023 году. В октябре прошлого по Израилю был нанесен массированный удар. Конфликт носит территориальный характер. Ранее CNN писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокопоставленный член палестинского движения ХАМАС и замминистра труда сектора Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате удара в Газе. Об этом говорится в сообщении движения в его telegram-канале. «Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после подрыва его дома к западу от города Газа», — написали представители движения. Отмечается, что он погиб вместе со своей семьей. Ранее мужчина возглавлял информационный офис правительства сектора Газа и информационное агентство «Ар-Райи». Обострение конфликта между движением ХАМАС и Израилем начался в 2023 году. В октябре прошлого по Израилю был нанесен массированный удар. Конфликт носит территориальный характер. Ранее CNN писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.