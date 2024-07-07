Замминистр труда ХАМАС погиб вместе с семьей в Газе во время обстрела

Высокопоставленный член палестинского движения ХАМАС и замминистра труда сектора Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате удара в Газе. Об этом говорится в сообщении движения в его telegram-канале.
«Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после подрыва его дома к западу от города Газа», — написали представители движения. Отмечается, что он погиб вместе со своей семьей. Ранее мужчина возглавлял информационный офис правительства сектора Газа и информационное агентство «Ар-Райи».
Обострение конфликта между движением ХАМАС и Израилем начался в 2023 году. В октябре прошлого по Израилю был нанесен массированный удар. Конфликт носит территориальный характер. Ранее CNN писало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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