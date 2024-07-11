Топ-6 летних напитков для стройности

US Times Now: имбирный чай, черный кофе и овощные супы способствуют похудению

11 июля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Имбирный чай улучшает пищеварение и способствует похудению, пишет US Times Now. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для снижения веса в летний сезон рекомендовано пить имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы. Об этом написали в издании US Times Now. «Многочисленные исследования показывают, что летом необходимо потреблять теплые напитки для поддержания веса. К ним относятся имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы», — передает издание. Также в материале сказано, что более здоровые и теплые напитки помогут скорректировать вес и улучшить метаболизм. Например, теплый имбирный чай способствует пищеварению, медово-лимонная вода ускоряет обмен веществ, а чай с корицей снижает тягу к еде и отлично подойдет для снижения веса. Ранее URA.RU писало о напитке, который способен сжигать жир во сне. Это рисовая вода, которая за счет содержания в себе крахмала, препятствует накоплению жира. Также она способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, а также подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для снижения веса в летний сезон рекомендовано пить имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы. Об этом написали в издании US Times Now. «Многочисленные исследования показывают, что летом необходимо потреблять теплые напитки для поддержания веса. К ним относятся имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы», — передает издание. Также в материале сказано, что более здоровые и теплые напитки помогут скорректировать вес и улучшить метаболизм. Например, теплый имбирный чай способствует пищеварению, медово-лимонная вода ускоряет обмен веществ, а чай с корицей снижает тягу к еде и отлично подойдет для снижения веса. Ранее URA.RU писало о напитке, который способен сжигать жир во сне. Это рисовая вода, которая за счет содержания в себе крахмала, препятствует накоплению жира. Также она способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, а также подавляет аппетит и ускоряет метаболизм.