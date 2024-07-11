11 июля 2024

Топ-6 летних напитков для стройности

US Times Now: имбирный чай, черный кофе и овощные супы способствуют похудению
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, спа салон, релакс, чай из трав
Имбирный чай улучшает пищеварение и способствует похудению, пишет US Times Now. Фото:

Для снижения веса в летний сезон рекомендовано пить имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы. Об этом написали в издании US Times Now.

«Многочисленные исследования показывают, что летом необходимо потреблять теплые напитки для поддержания веса. К ним относятся имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы», — передает издание.

Также в материале сказано, что более здоровые и теплые напитки помогут скорректировать вес и улучшить метаболизм. Например, теплый имбирный чай способствует пищеварению, медово-лимонная вода ускоряет обмен веществ, а чай с корицей снижает тягу к еде и отлично подойдет для снижения веса.

Ранее URA.RU писало о напитке, который способен сжигать жир во сне. Это рисовая вода, которая за счет содержания в себе крахмала, препятствует накоплению жира. Также она способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, а также подавляет аппетит и ускоряет метаболизм.

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Для снижения веса в летний сезон рекомендовано пить имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы. Об этом написали в издании US Times Now. «Многочисленные исследования показывают, что летом необходимо потреблять теплые напитки для поддержания веса. К ним относятся имбирный чай, молоко с куркумой, лимонно-медовую воду, травяной и коричный чай, черный кофе, а также овощные супы», — передает издание. Также в материале сказано, что более здоровые и теплые напитки помогут скорректировать вес и улучшить метаболизм. Например, теплый имбирный чай способствует пищеварению, медово-лимонная вода ускоряет обмен веществ, а чай с корицей снижает тягу к еде и отлично подойдет для снижения веса. Ранее URA.RU писало о напитке, который способен сжигать жир во сне. Это рисовая вода, которая за счет содержания в себе крахмала, препятствует накоплению жира. Также она способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, а также подавляет аппетит и ускоряет метаболизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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