Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю политику США по применению санкций. Он заявил, что она отталкивает страны от Вашингтона.
«Мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции», — передает слова Трампа агентство Bloomberg. Он добавил, что хотя в случае с Ираном он считал санкции полезными, в целом такие меры были не столь необходимы.
Трамп отметил, что, когда он был президентом, у него были «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сегодняшняя санкционная политика Соединенных Штатов, по мнению экс-президента, приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону.
Дональд Трамп 17 июля раскритиковал действующую администрацию США за проводимую санкционную политику. Он заявил: «Я не люблю санкции», выразив недовольство подходами к внешней политике, особенно в отношении России. Трамп также указал на свою негативную позицию по вопросу обороны Тайваня от Китая и «наказанию» России за ситуацию на Украине.
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