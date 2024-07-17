Трамп рассказал, почему не любит санкции

Трамп: санкционная политика ухудшает положение США на международной арене
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Санкции негативно сказываются на положении США, заявил Дональд Трамп
Санкции негативно сказываются на положении США, заявил Дональд Трамп Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю политику США по применению санкций. Он заявил, что она отталкивает страны от Вашингтона.

«Мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции», — передает слова Трампа агентство Bloomberg. Он добавил, что хотя в случае с Ираном он считал санкции полезными, в целом такие меры были не столь необходимы.

Трамп отметил, что, когда он был президентом, у него были «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сегодняшняя санкционная политика Соединенных Штатов, по мнению экс-президента, приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону.

Дональд Трамп 17 июля раскритиковал действующую администрацию США за проводимую санкционную политику. Он заявил: «Я не люблю санкции», выразив недовольство подходами к внешней политике, особенно в отношении России. Трамп также указал на свою негативную позицию по вопросу обороны Тайваня от Китая и «наказанию» России за ситуацию на Украине.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю политику США по применению санкций. Он заявил, что она отталкивает страны от Вашингтона. «Мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции», — передает слова Трампа агентство Bloomberg. Он добавил, что хотя в случае с Ираном он считал санкции полезными, в целом такие меры были не столь необходимы. Трамп отметил, что, когда он был президентом, у него были «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сегодняшняя санкционная политика Соединенных Штатов, по мнению экс-президента, приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону. Дональд Трамп 17 июля раскритиковал действующую администрацию США за проводимую санкционную политику. Он заявил: «Я не люблю санкции», выразив недовольство подходами к внешней политике, особенно в отношении России. Трамп также указал на свою негативную позицию по вопросу обороны Тайваня от Китая и «наказанию» России за ситуацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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