В Европе призвали ЕС принять поражение Украины и заключить мир с Россией

Дотком: ЕС нужно смириться с поражением Украины и начать переговоры с РФ
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
ЕС пора заключить мир с Россией, уверен бизнесмен Ким Дотком Фото:

Владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал страны Европейского союза признать поражение Украины и начать мирные переговоры с Россией для исправления ошибок, допущенных Европой. В своем обращении в социальной сети X он выразил мнение о необходимости перемен в политическом курсе ЕС.

«Пришло время для кардинального изменения подхода к украинскому вопросу. Необходимо признать поражение и начать мирные переговоры с Россией», — написал Дотком. По мнению немецко-финского бизнесмена, ошибкой европейских лидеров стало то, что они последовали за президентом США Джо Байденом и ввязались в конфликт с Россией. Это выставило их дураками и теперь они в затруднительном положении.

О переговорах с Россией заявил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он позвал представителей Москвы на второй «мирный саммит». Также Зеленский готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле порадовались такому решению.

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Владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал страны Европейского союза признать поражение Украины и начать мирные переговоры с Россией для исправления ошибок, допущенных Европой. В своем обращении в социальной сети X он выразил мнение о необходимости перемен в политическом курсе ЕС. «Пришло время для кардинального изменения подхода к украинскому вопросу. Необходимо признать поражение и начать мирные переговоры с Россией», — написал Дотком. По мнению немецко-финского бизнесмена, ошибкой европейских лидеров стало то, что они последовали за президентом США Джо Байденом и ввязались в конфликт с Россией. Это выставило их дураками и теперь они в затруднительном положении. О переговорах с Россией заявил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он позвал представителей Москвы на второй «мирный саммит». Также Зеленский готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле порадовались такому решению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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