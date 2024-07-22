В Европе призвали ЕС принять поражение Украины и заключить мир с Россией

Дотком: ЕС нужно смириться с поражением Украины и начать переговоры с РФ

22 июля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

ЕС пора заключить мир с Россией, уверен бизнесмен Ким Дотком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал страны Европейского союза признать поражение Украины и начать мирные переговоры с Россией для исправления ошибок, допущенных Европой. В своем обращении в социальной сети X он выразил мнение о необходимости перемен в политическом курсе ЕС. «Пришло время для кардинального изменения подхода к украинскому вопросу. Необходимо признать поражение и начать мирные переговоры с Россией», — написал Дотком. По мнению немецко-финского бизнесмена, ошибкой европейских лидеров стало то, что они последовали за президентом США Джо Байденом и ввязались в конфликт с Россией. Это выставило их дураками и теперь они в затруднительном положении. О переговорах с Россией заявил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он позвал представителей Москвы на второй «мирный саммит». Также Зеленский готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле порадовались такому решению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал страны Европейского союза признать поражение Украины и начать мирные переговоры с Россией для исправления ошибок, допущенных Европой. В своем обращении в социальной сети X он выразил мнение о необходимости перемен в политическом курсе ЕС. «Пришло время для кардинального изменения подхода к украинскому вопросу. Необходимо признать поражение и начать мирные переговоры с Россией», — написал Дотком. По мнению немецко-финского бизнесмена, ошибкой европейских лидеров стало то, что они последовали за президентом США Джо Байденом и ввязались в конфликт с Россией. Это выставило их дураками и теперь они в затруднительном положении. О переговорах с Россией заявил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он позвал представителей Москвы на второй «мирный саммит». Также Зеленский готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле порадовались такому решению.