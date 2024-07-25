Искал точки сближения с Китаем и давал сигналы США: яркие кадры из турне Мишустина

Мишустин завершил масштабное турне по городам Дальнего Востока и Сибири
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Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск, Академгородок. День второй
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин завершил турне по городам Дальнего Востока и Сибири Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин завершил ежегодное масштабное турне по городам Дальнего Востока и Сибири. Глава правительства побывал в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске. За время поездки премьер посетил аэропорты, вузы, социальные объекты, промышленные предприятия, ознакомился с планами развития городов, а также провел двусторонние встречи с главами регионов. Яркие кадры из всех городов турне — в материале URA.RU.

«Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку!», — такую памятную надпись глава правительства оставил на стене в центральном холле досугового центра специализированного учебно-научного центра новосибирского государственного университета.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин завершил ежегодное масштабное турне по городам Дальнего Востока и Сибири. Глава правительства побывал в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске. За время поездки премьер посетил аэропорты, вузы, социальные объекты, промышленные предприятия, ознакомился с планами развития городов, а также провел двусторонние встречи с главами регионов. Яркие кадры из всех городов турне — в материале URA.RU. «Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку!», — такую памятную надпись глава правительства оставил на стене в центральном холле досугового центра специализированного учебно-научного центра новосибирского государственного университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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