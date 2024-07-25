Мишустин укрепил позиции доверенного лица Кремля в Сибири

Это изменит расстановку сил в одном из популярных туристических регионов

25 июля 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) в Горно-Алтайске встретился с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком (справа) Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин своим визитом в Горно-Алтайск укрепил позиции временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали политологи, следившие за дальневосточным турне главы правительства. По их словам, премьер привез в регион свежие идеи для развития как туристического, так и экономического потенциала. Горно-Алтайск — последняя точка в турне Михаила Мишустина по городам Дальнего Востока и Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU Последний день масштабного турне Михаила Мишустина по городам Дальнего Востока и Сибири был посвящен Горно-Алтайску. Сразу по прибытии, глава правительства вместе с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком ознакомился с планом возведения нового аэропорта. На двусторонней встрече Мишустина и Турчака премьер отметил, что врио главы региона освоился на новом месте и уже ставит цели и задачи, «которые волнуют людей, живущих на Алтае». Глава региона, в свою очередь, рассказал, что «проехал всю республику», общался с людьми. «Вопросов очень много. И главной своей целью сейчас я вижу завершение капитальных ремонтов, строек, которые начинали строиться, монтироваться в 2021 году и до сих пор не сданы», — сообщил Турчак. Михаил Мишустин (слева) пообещал Андрею Турчаку (справа) «по максимуму помогать во всем». Фото: Роман Наумов © URA.RU Они также обсудили сферу здравоохранения, туристическую отрасль, развитие дорожной сети, модернизацию ЖКХ, строительство и ремонт домов в регионе. Мишустин заверил: для поддержки инициатив, озвученных в ходе переговоров, все поручения будут даны министерствам. «Рассмотрим все ваши предложения и по максимуму будем помогать во всем. Уверен, что и ваш опыт, и нацеленность на конкретные результаты дадут свои плоды. Мы много лет с вами работаем и члены правительства благодарны вам за совместную работу по линии «Единой России». Огромное количество инициатив, которые были с вашим участием, касались в общем-то в основном жизни наших регионов. Ваш опыт губернаторской работы, уверен, поможет вам достойно справиться с задачами, которые здесь перед вами стоят. Хочу от себя лично пожелать успехов в предстоящих выборах», — сказал Мишустин. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин досрочно ушел в отставку в июне 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале июня президент России Владимир Путин принял отставку Олега Хорохордина, который занимал пост главы Республики Алтай. В этот же день глава государства предложил Андрею Турчаку, на тот момент первому зампредседателя Совета Федерации, секретарю генерального совета «Единой России», возглавить регион. Турчак согласился. Мишустин поездкой в Горно-Алтайск продемонстрировал поддержку врио главы Республики Алтай, уверен генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, несмотря на то, что Турчак «покинул Москву», он остается доверенным лицом Кремля. «Турчак — фигура, которая может привлечь дополнительные инвестиции, имеет хорошие связи с Москвой. Население голосует за таких кандидатов, поскольку многое в регионе зависит от федерального бюджета. Визит Мишустина в Горно-Алтайск призван показать, что Турчак „не сбитый летчик“», — добавил Гращенков. Визит Михаила Мишустина в Горно-Алтайск укрепит позиции Андрея Турчака в Республике Алтай, уверены эксперты Фото: Роман Наумов © URA.RU Генеральный директор Центра развития региональной политики продолжил, что присутствие Мишустина в регионе также показывает, если «премьер включается в поддержку того или иного губернатора», то и региону проще получать финансирование федерального центра, чем у тех «у кого этой связи нет». «Есть примеры, когда главам некоторых регионов приходится ездить, „обивать пороги“. В случае с Турчаком — визит Мишустина укрепляет его позиции. Это создает впечатление, что губернатор будет хорошим проводником интересов региона», — сказал Гращенков. Поездка Мишустина в Горно-Алтайск повышает шансы Турчака на предстоящих региональных выборах, согласен политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «Мишустин привозит в регионы новые идеи, либо возрождает подзабытые. Премьер придаст новый импульс старым проектам, которые застопорились. Все это будет раскручено. Все, что нужно делать во время визитов Мишустина, — конвертировать эти идеи в один сценарий», — подчеркнул Маркелов. Проекты в Республике Алтай, по мнению экспертов, должны быть «аккуратными» Фото: Роман Наумов © URA.RU Проекты в рамках региона, которым Турчак может дать старт, должны быть «аккуратные, с опорой на природу», добавляет политолог. «В Алтайском крае все маленькое. Территория маленькая, в основном леса. Там не нужны „гиперпроекты“. Их уже реализовали другие крупные компании. Важно сосредоточиться не на количестве, а на качестве, потому что небольшие регионы лучше подходят для качественных проектов, чем для масштабных», — говорит Маркелов. Статья по теме Мишустин выбрал четыре города для усиления позиций РФ на Востоке Собеседники URA.RU сошлись во мнении, что Турчак в новой роли «закрепляется не на совсем». Бывшего первого зампреда Совета Федерации в будущем ожидает серьезная работа, полагает политолог Никита Ляховецкий. «Как федеральному политику, ему нельзя ударить в грязь лицом. Он профессионал и поехал туда с командой профессионалов. Но на реализацию проектов, на то, чтобы все запустилось и заработало, потребуется время. Поэтому говорить о его возвращении в федеральный центр можно будет через какой-то срок, когда будут видны результаты его работы. Мишустин же держит Турчака в „обойме“», — пояснил Ляховецкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим визитом в Горно-Алтайск укрепил позиции временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали политологи, следившие за дальневосточным турне главы правительства. По их словам, премьер привез в регион свежие идеи для развития как туристического, так и экономического потенциала. Последний день масштабного турне Михаила Мишустина по городам Дальнего Востока и Сибири был посвящен Горно-Алтайску. Сразу по прибытии, глава правительства вместе с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком ознакомился с планом возведения нового аэропорта. На двусторонней встрече Мишустина и Турчака премьер отметил, что врио главы региона освоился на новом месте и уже ставит цели и задачи, «которые волнуют людей, живущих на Алтае». Глава региона, в свою очередь, рассказал, что «проехал всю республику», общался с людьми. «Вопросов очень много. И главной своей целью сейчас я вижу завершение капитальных ремонтов, строек, которые начинали строиться, монтироваться в 2021 году и до сих пор не сданы», — сообщил Турчак. Они также обсудили сферу здравоохранения, туристическую отрасль, развитие дорожной сети, модернизацию ЖКХ, строительство и ремонт домов в регионе. Мишустин заверил: для поддержки инициатив, озвученных в ходе переговоров, все поручения будут даны министерствам. «Рассмотрим все ваши предложения и по максимуму будем помогать во всем. Уверен, что и ваш опыт, и нацеленность на конкретные результаты дадут свои плоды. Мы много лет с вами работаем и члены правительства благодарны вам за совместную работу по линии «Единой России». Огромное количество инициатив, которые были с вашим участием, касались в общем-то в основном жизни наших регионов. В начале июня президент России Владимир Путин принял отставку Олега Хорохордина, который занимал пост главы Республики Алтай. В этот же день глава государства предложил Андрею Турчаку, на тот момент первому зампредседателя Совета Федерации, секретарю генерального совета «Единой России», возглавить регион. Турчак согласился. Мишустин поездкой в Горно-Алтайск продемонстрировал поддержку врио главы Республики Алтай, уверен генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, несмотря на то, что Турчак «покинул Москву», он остается доверенным лицом Кремля. Генеральный директор Центра развития региональной политики продолжил, что присутствие Мишустина в регионе также показывает, если «премьер включается в поддержку того или иного губернатора», то и региону проще получать финансирование федерального центра, чем у тех «у кого этой связи нет». «Есть примеры, когда главам некоторых регионов приходится ездить, „обивать пороги“. В случае с Турчаком — визит Мишустина укрепляет его позиции. Это создает впечатление, что губернатор будет хорошим проводником интересов региона», — сказал Гращенков. Поездка Мишустина в Горно-Алтайск повышает шансы Турчака на предстоящих региональных выборах, согласен политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «Мишустин привозит в регионы новые идеи, либо возрождает подзабытые. Премьер придаст новый импульс старым проектам, которые застопорились. Все это будет раскручено. Все, что нужно делать во время визитов Мишустина, — конвертировать эти идеи в один сценарий», — подчеркнул Маркелов. Проекты в рамках региона, которым Турчак может дать старт, должны быть «аккуратные, с опорой на природу», добавляет политолог. «В Алтайском крае все маленькое. Территория маленькая, в основном леса. Там не нужны „гиперпроекты“. Их уже реализовали другие крупные компании. Важно сосредоточиться не на количестве, а на качестве, потому что небольшие регионы лучше подходят для качественных проектов, чем для масштабных», — говорит Маркелов. Собеседники URA.RU сошлись во мнении, что Турчак в новой роли «закрепляется не на совсем». Бывшего первого зампреда Совета Федерации в будущем ожидает серьезная работа, полагает политолог Никита Ляховецкий. «Как федеральному политику, ему нельзя ударить в грязь лицом. Он профессионал и поехал туда с командой профессионалов. Но на реализацию проектов, на то, чтобы все запустилось и заработало, потребуется время. Поэтому говорить о его возвращении в федеральный центр можно будет через какой-то срок, когда будут видны результаты его работы. Мишустин же держит Турчака в „обойме“», — пояснил Ляховецкий.