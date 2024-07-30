На Кубани авто зажало между фур, есть погибшие. Видео

30 июля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Легковое авто зажало между грузовиками в Кубани (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Кубани легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили в МВД. «По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе МВД России. Авария произошла в Крымском районе около 15.00 часов. По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковую иномарку Chevrolet Lacetti. Авто отбросило в грузовик DAF, который ехал впереди. В результате иномарка оказалась зажатой. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Кубани легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили в МВД. «По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе МВД России. Авария произошла в Крымском районе около 15.00 часов. По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковую иномарку Chevrolet Lacetti. Авто отбросило в грузовик DAF, который ехал впереди. В результате иномарка оказалась зажатой. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших.