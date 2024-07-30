На Кубани легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили в МВД.
«По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе МВД России. Авария произошла в Крымском районе около 15.00 часов.
По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковую иномарку Chevrolet Lacetti. Авто отбросило в грузовик DAF, который ехал впереди. В результате иномарка оказалась зажатой. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.