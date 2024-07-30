На Кубани авто зажало между фур, есть погибшие. Видео

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Легковое авто зажало между грузовиками в Кубани (архивное фото) Фото:

На Кубани легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили в МВД.

«По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе МВД России. Авария произошла в Крымском районе около 15.00 часов.

По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковую иномарку Chevrolet Lacetti. Авто отбросило в грузовик DAF, который ехал впереди. В результате иномарка оказалась зажатой. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших.

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На Кубани легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. В ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили в МВД. «По имеющейся информации, в результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе МВД России. Авария произошла в Крымском районе около 15.00 часов. По предварительным данным, водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в легковую иномарку Chevrolet Lacetti. Авто отбросило в грузовик DAF, который ехал впереди. В результате иномарка оказалась зажатой. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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