В Счетной палате заявили о нехватке финансирования российского образования

Аудитор Счетной палаты Каульбарс заявил о снижении расходов на гражданскую науку

31 июля 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

В первую очередь в Госдуме заявили о необходимости модернизации материально-технической базы вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Увеличение финансирования нацпроектов в сфере науки и образования не сказалось на положительной динамике научно-исследовательского и опытно-конструкторского направления. О тренде на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП заявил аудитор Счетной палаты Сергей Каульбарс. «Отмечается динамика на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП. Так, в 2023 году они составили 0,4% ВВП. Прежде всего речь идет о необходимости модернизации материально-технической базы. Объемы капитального ремонта общежитий вузов недостаточны для решения проблемы дефицита благоустроенных мест проживания студентов», — цитируют Каульбарса « Ведомости ». Также Каульбарс подчеркнул важность обновления приборной базы и реализацию крупных проектов по созданию необходимой инфраструктуры. На «хроническое» недофинансирование образования обратил внимание и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, по доле финансирования образования из всех источников от ВВП Россия в 2022 году заняла 84-е место. Он отметил, что за последние четыре года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция — более 39%. Депутат указал, что стипендия студента вуза по отношению к прожиточному минимуму снизилась по сравнению с советскими временами в семь раз. Стипендиальный фонд же в этом году увеличивается с 1 сентября на 5,5%. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением создать альтернативу общежитиям с разумными ценами. Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение финансирования нацпроектов в сфере науки и образования не сказалось на положительной динамике научно-исследовательского и опытно-конструкторского направления. О тренде на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП заявил аудитор Счетной палаты Сергей Каульбарс. «Отмечается динамика на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП. Так, в 2023 году они составили 0,4% ВВП. Прежде всего речь идет о необходимости модернизации материально-технической базы. Объемы капитального ремонта общежитий вузов недостаточны для решения проблемы дефицита благоустроенных мест проживания студентов», — цитируют Каульбарса «Ведомости». Также Каульбарс подчеркнул важность обновления приборной базы и реализацию крупных проектов по созданию необходимой инфраструктуры. На «хроническое» недофинансирование образования обратил внимание и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, по доле финансирования образования из всех источников от ВВП Россия в 2022 году заняла 84-е место. Он отметил, что за последние четыре года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция — более 39%. Депутат указал, что стипендия студента вуза по отношению к прожиточному минимуму снизилась по сравнению с советскими временами в семь раз. Стипендиальный фонд же в этом году увеличивается с 1 сентября на 5,5%. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением создать альтернативу общежитиям с разумными ценами. Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов.