30 июля 2024

В Счетной палате заявили о нехватке финансирования российского образования

Аудитор Счетной палаты Каульбарс заявил о снижении расходов на гражданскую науку
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Русланом Долженко. Екатеринбург, учебный класс, учеба, классная комната, аудитория, парты
В первую очередь в Госдуме заявили о необходимости модернизации материально-технической базы вузов Фото:

Увеличение финансирования нацпроектов в сфере науки и образования не сказалось на положительной динамике научно-исследовательского и опытно-конструкторского направления. О тренде на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП заявил аудитор Счетной палаты Сергей Каульбарс.

«Отмечается динамика на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП. Так, в 2023 году они составили 0,4% ВВП. Прежде всего речь идет о необходимости модернизации материально-технической базы. Объемы капитального ремонта общежитий вузов недостаточны для решения проблемы дефицита благоустроенных мест проживания студентов», — цитируют Каульбарса «Ведомости».

Также Каульбарс подчеркнул важность обновления приборной базы и реализацию крупных проектов по созданию необходимой инфраструктуры. На «хроническое» недофинансирование образования обратил внимание и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, по доле финансирования образования из всех источников от ВВП Россия в 2022 году заняла 84-е место.

Он отметил, что за последние четыре года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция — более 39%. Депутат указал, что стипендия студента вуза по отношению к прожиточному минимуму снизилась по сравнению с советскими временами в семь раз. Стипендиальный фонд же в этом году увеличивается с 1 сентября на 5,5%.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением создать альтернативу общежитиям с разумными ценами. Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов.

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Увеличение финансирования нацпроектов в сфере науки и образования не сказалось на положительной динамике научно-исследовательского и опытно-конструкторского направления. О тренде на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП заявил аудитор Счетной палаты Сергей Каульбарс. «Отмечается динамика на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП. Так, в 2023 году они составили 0,4% ВВП. Прежде всего речь идет о необходимости модернизации материально-технической базы. Объемы капитального ремонта общежитий вузов недостаточны для решения проблемы дефицита благоустроенных мест проживания студентов», — цитируют Каульбарса «Ведомости». Также Каульбарс подчеркнул важность обновления приборной базы и реализацию крупных проектов по созданию необходимой инфраструктуры. На «хроническое» недофинансирование образования обратил внимание и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, по доле финансирования образования из всех источников от ВВП Россия в 2022 году заняла 84-е место. Он отметил, что за последние четыре года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция — более 39%. Депутат указал, что стипендия студента вуза по отношению к прожиточному минимуму снизилась по сравнению с советскими временами в семь раз. Стипендиальный фонд же в этом году увеличивается с 1 сентября на 5,5%. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением создать альтернативу общежитиям с разумными ценами. Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов.
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