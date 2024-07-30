В Счетной палате заявили о нехватке финансирования российского образования

Увеличение финансирования нацпроектов в сфере науки и образования не сказалось на положительной динамике научно-исследовательского и опытно-конструкторского направления. О тренде на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП заявил аудитор Счетной палаты Сергей Каульбарс.
«Отмечается динамика на снижение расходов бюджета на гражданскую науку по отношению к ВВП. Так, в 2023 году они составили 0,4% ВВП. Прежде всего речь идет о необходимости модернизации материально-технической базы. Объемы капитального ремонта общежитий вузов недостаточны для решения проблемы дефицита благоустроенных мест проживания студентов», — цитируют Каульбарса «
Также Каульбарс подчеркнул важность обновления приборной базы и реализацию крупных проектов по созданию необходимой инфраструктуры. На «хроническое» недофинансирование образования обратил внимание и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, по доле финансирования образования из всех источников от ВВП Россия в 2022 году заняла 84-е место.
Он отметил, что за последние четыре года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция — более 39%. Депутат указал, что стипендия студента вуза по отношению к прожиточному минимуму снизилась по сравнению с советскими временами в семь раз. Стипендиальный фонд же в этом году увеличивается с 1 сентября на 5,5%.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением создать альтернативу общежитиям с разумными ценами. Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.