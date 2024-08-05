Симоньян назвала настоящими людьми вернувшихся в РФ при обмене заключенными

Симоньян: в Россию вернулись люди, для которых верность присяге — не пустой звук
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Панельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Маргариты Симоньян, Евгении Гуцул, Юлии Барановской, Анны Кузнецовой и Владимира Легойды. День второй., симоньян маргарита
Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила «верность присяге» «настоящих людей», возвращенных в Россию в ходе обмена заключенными с Западом Фото:

В результате обмена заключенными между РФ и Западом в страну вернулись «настоящие люди», для которых «верность присяге <…> не пустой звук». Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук <…> Верность присяге и верность своей Родине», — рассказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она добавила, что те, кто уехали из России в результате обмена — «зверята».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также реагировал на обмен заключенными. По его словам, уехавшие из России — это «предатели», поставившие своей целью «разрушение собственной страны».

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает 360.ru.

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В результате обмена заключенными между РФ и Западом в страну вернулись «настоящие люди», для которых «верность присяге <…> не пустой звук». Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук <…> Верность присяге и верность своей Родине», — рассказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она добавила, что те, кто уехали из России в результате обмена — «зверята». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также реагировал на обмен заключенными. По его словам, уехавшие из России — это «предатели», поставившие своей целью «разрушение собственной страны». Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает 360.ru.
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