Симоньян назвала настоящими людьми вернувшихся в РФ при обмене заключенными

В результате обмена заключенными между РФ и Западом в страну вернулись «настоящие люди», для которых «верность присяге <…> не пустой звук». Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук <…> Верность присяге и верность своей Родине», — рассказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она добавила, что те, кто уехали из России в результате обмена — «зверята».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также реагировал на обмен заключенными. По его словам, уехавшие из России — это «предатели», поставившие своей целью «разрушение собственной страны».
Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает 360.ru.
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