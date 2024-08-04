Медведев назвал предателями тех, кого РФ отпустила в ходе обмена

Медведев: отпущенные РФ в ходе обмена оппозиционеры — предатели

04 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обмененные оппозиционеры — предатели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил российских оппозиционеров, которых отпустили из страны в ходе обмена заключенными с Западом. По его словам, они — «предатели», поставившие своей целью «разрушение собственной страны». «Это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Скажем прямо — они предатели», — заявил Дмитрий Медведев в своем официальном telegram -канале. Он упомянул, что нет различия между «несистемной оппозицией» и теми, кто «искренне, до дрожи ненавидел свою Родину». Также Медведев сравнил оппозиционеров с гражданами других стран, которых в РФ судили за шпионаж и впоследствии также обменяли. По словам зампреда, осужденные иностранцы понятны, ведь они действовали «в интересах своих стран». Ранее зампред Совбеза РФ уже реагировал на обмен заключенными. Он призвал «предателей», заключенных, выданных Россией в ходе обмена с Западом, скрываться и подбирать «новые имена». Медведев добавил, что они достойны «сгнить» в тюрьме, однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил российских оппозиционеров, которых отпустили из страны в ходе обмена заключенными с Западом. По его словам, они — «предатели», поставившие своей целью «разрушение собственной страны». «Это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Скажем прямо — они предатели», — заявил Дмитрий Медведев в своем официальном telegram-канале. Он упомянул, что нет различия между «несистемной оппозицией» и теми, кто «искренне, до дрожи ненавидел свою Родину». Также Медведев сравнил оппозиционеров с гражданами других стран, которых в РФ судили за шпионаж и впоследствии также обменяли. По словам зампреда, осужденные иностранцы понятны, ведь они действовали «в интересах своих стран». Ранее зампред Совбеза РФ уже реагировал на обмен заключенными. Он призвал «предателей», заключенных, выданных Россией в ходе обмена с Западом, скрываться и подбирать «новые имена». Медведев добавил, что они достойны «сгнить» в тюрьме, однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает «360.ru».