СВР: Штаты готовят допинговую провокацию для изоляции России

05 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

США хотят опубликовать предполагаемые допинговые нарушения РФ в спорте, заявили в СВР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Служба внешней разведки России предупредила о планах США провести новый этап кампании, направленной на «изоляцию» РФ в мировом спорте. Пресс-служба СВР отметила, что инициатива американской стороны будет осуществлена с помощью публикаций о предполагаемых допинговых нарушениях российских спортсменов. «США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по „изоляции“ России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия „громких расследовательских публикаций“ о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — заявили в пресс-бюро СВР РФ, информацию передает РИА Новости. Ожидается, что в центре внимания окажутся виды спорта, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции на международной арене. Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде женского тенниса на Олимпийских играх-2024, проходящих в Париже. В финальной встрече российский дуэт сыграл против итальянских теннисисток Сары Эррани и Ясмин Паолини. Андреева и Шнайдер уверенно выиграли первую партию. Однако дальнейшее развитие игры показало, что россиянки начали нервничать, это позволило итальянскому дуэту перехватить инициативу и одержать победу в финале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба внешней разведки России предупредила о планах США провести новый этап кампании, направленной на «изоляцию» РФ в мировом спорте. Пресс-служба СВР отметила, что инициатива американской стороны будет осуществлена с помощью публикаций о предполагаемых допинговых нарушениях российских спортсменов. «США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по „изоляции“ России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия „громких расследовательских публикаций“ о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — заявили в пресс-бюро СВР РФ, информацию передает РИА Новости. Ожидается, что в центре внимания окажутся виды спорта, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции на международной арене. Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде женского тенниса на Олимпийских играх-2024, проходящих в Париже. В финальной встрече российский дуэт сыграл против итальянских теннисисток Сары Эррани и Ясмин Паолини. Андреева и Шнайдер уверенно выиграли первую партию. Однако дальнейшее развитие игры показало, что россиянки начали нервничать, это позволило итальянскому дуэту перехватить инициативу и одержать победу в финале.