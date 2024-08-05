СВР: Штаты готовят допинговую провокацию для изоляции России

Служба внешней разведки России предупредила о планах США провести новый этап кампании, направленной на «изоляцию» РФ в мировом спорте. Пресс-служба СВР отметила, что инициатива американской стороны будет осуществлена с помощью публикаций о предполагаемых допинговых нарушениях российских спортсменов.
«США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по „изоляции“ России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия „громких расследовательских публикаций“ о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — заявили в пресс-бюро СВР РФ, информацию передает РИА Новости. Ожидается, что в центре внимания окажутся виды спорта, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции на международной арене.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде женского тенниса на Олимпийских играх-2024, проходящих в Париже. В финальной встрече российский дуэт сыграл против итальянских теннисисток Сары Эррани и Ясмин Паолини. Андреева и Шнайдер уверенно выиграли первую партию. Однако дальнейшее развитие игры показало, что россиянки начали нервничать, это позволило итальянскому дуэту перехватить инициативу и одержать победу в финале.
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