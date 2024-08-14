ВСУ используют французскую технику для атак Курской области

Вооруженные силы Украины при атаке на Курскую область используют технику производства Франции. При атаке на российский регион ВСУ задействовали французскую бронированную лобовую машину VAB. Об этом сообщила газета Point со ссылкой на фотографии из соцсетей. Отмечается, что с 2022 года Франция поставила Киеву около 300 единиц данной техники.
«Именно в... Курской области были замечены... VAB», — сообщило французское издание. Там же отметили, что с начала проведения Россией специальной военной операции Украине было поставлено около 300 подобных бронемашин.
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения близь границ региона до сих пор происходят. Из приграничных районов Курской области, эвакуировано гражданское население. ВС РФ продолжают успешно отражать атаки украинских военных.
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