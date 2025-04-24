Британские и французские спецслужбы направляют сбежавших из России оппозиционеров-иноагентов для фабрикации обвинений в сторону президента США Дональда Трампа и его окружения из-за связей с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
В СВР утверждают, что спецслужбы Великобритании и Франции проявляют особый интерес к информации о бизнес-проектах американцев с российскими компаниями «Газпром», «Роснефть», а также государственными корпорациями «Ростех» и «Росатом». На фабрикацию обвинений против Трампа эти европейские спецслужбы направляют бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским и ликвидирован в РФ) и изданий «Проект» (признано иноагентом, нежелательной организацией и заблокировано в РФ) и «Медуза» (признано иноагентом, нежелательной организацией и заблокировано в РФ). В СВР подчеркнули, что полученные в результате фальсификации данные планируется использовать для подрыва миротворческих инициатив Белого дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.