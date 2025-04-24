СВР: спецслужбы Европы заказали СМИ-иноагентам сфабриковать Трампа из-за России

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Против Трампа начали фабриковать обвинения
Против Трампа начали фабриковать обвинения Фото:
новость из сюжета
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Британские и французские спецслужбы направляют сбежавших из России оппозиционеров-иноагентов для фабрикации обвинений в сторону президента США Дональда Трампа и его окружения из-за связей с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

В СВР утверждают, что спецслужбы Великобритании и Франции проявляют особый интерес к информации о бизнес-проектах американцев с российскими компаниями «Газпром», «Роснефть», а также государственными корпорациями «Ростех» и «Росатом». На фабрикацию обвинений против Трампа эти европейские спецслужбы направляют бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским и ликвидирован в РФ) и изданий «Проект» (признано иноагентом, нежелательной организацией и заблокировано в РФ) и «Медуза» (признано иноагентом, нежелательной организацией и заблокировано в РФ). В СВР подчеркнули, что полученные в результате фальсификации данные планируется использовать для подрыва миротворческих инициатив Белого дома.

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Британские и французские спецслужбы направляют сбежавших из России оппозиционеров-иноагентов для фабрикации обвинений в сторону президента США Дональда Трампа и его окружения из-за связей с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. В СВР утверждают, что спецслужбы Великобритании и Франции проявляют особый интерес к информации о бизнес-проектах американцев с российскими компаниями «Газпром», «Роснефть», а также государственными корпорациями «Ростех» и «Росатом». На фабрикацию обвинений против Трампа эти европейские спецслужбы направляют бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским и ликвидирован в РФ) и изданий «Проект» (признано иноагентом, нежелательной организацией и заблокировано в РФ) и «Медуза» (признано иноагентом, нежелательной организацией и заблокировано в РФ). В СВР подчеркнули, что полученные в результате фальсификации данные планируется использовать для подрыва миротворческих инициатив Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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