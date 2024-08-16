У россиян растет тревожность из-за атак на Курскую область

У 45% тревожное настроение из-за атак в Курской области
Тревожное состояние у россиян растет на фоне атак в Курской области. Об этом сообщил Фонд Общественного мнения (ФОМ).
«45% россиян говорят, что настроение у окружающих тревожное», — отмечается на сайте Фонда. Неделей ранее уровень тревожности составлял 39%, а две недели назад — 33%.
Несколько недель назад фиксировался позитивный рекорд года. Тем не менее, несмотря на обстановку, преобладает спокойное настроение — 48%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.