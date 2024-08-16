У россиян растет тревожность из-за атак на Курскую область

ФОМ: уровень тревожности у россиян вырос на фоне атак в Курской области
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У 45% тревожное настроение из-за атак в Курской области
У 45% тревожное настроение из-за атак в Курской области Фото:

Тревожное состояние у россиян растет на фоне атак в Курской области. Об этом сообщил Фонд Общественного мнения (ФОМ).

«45% россиян говорят, что настроение у окружающих тревожное», — отмечается на сайте Фонда. Неделей ранее уровень тревожности составлял 39%, а две недели назад — 33%.

Несколько недель назад фиксировался позитивный рекорд года. Тем не менее, несмотря на обстановку, преобладает спокойное настроение — 48%.

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Тревожное состояние у россиян растет на фоне атак в Курской области. Об этом сообщил Фонд Общественного мнения (ФОМ). «45% россиян говорят, что настроение у окружающих тревожное», — отмечается на сайте Фонда. Неделей ранее уровень тревожности составлял 39%, а две недели назад — 33%. Несколько недель назад фиксировался позитивный рекорд года. Тем не менее, несмотря на обстановку, преобладает спокойное настроение — 48%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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