Зеленский объяснил, почему Киев тайно планировал нападение на Курскую область

Зеленский: многие бы не поверили, что Киев готовит операцию в Курской области

Зеленский прокомментировал вылазку ВСУ в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем telegram-канале причины тайного планирования операции ВСУ в Курской области России. Зеленский подчеркнул, что еще несколько месяцев назад мир был бы удивлен такими планами Украины.

«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально», — написал Зеленский. Так он объяснил, почему подготовка к операции не была оглашена публично.

Зеленский также отметил, что если бы западные страны разрешили дальние удары по территории России, то операция в Курской области была бы не нужна. Ранее он заявлял о намерении создать «буферную зону» на территории России в рамках вторжения Украины в Курскую область. В России заявили о жестком ответе. В частности, в МИД РФ считают, что о переговорах сейчас не может быть и речи из-за атак на мирных жителей. Там отметили, что Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без разрешения США, передает «Национальная служба новостей».