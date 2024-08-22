Онищенко предупредил о мутации вируса оспы обезьян

23 августа 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Оспа может начать передаваться воздушно-капельным путем, заявил Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вирус оспы обезьян может мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем в случае увеличения числа заболевших, поэтому нужно создать вакцину. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок [вируса, его дальнейшая мутация], и тогда она [оспа обезьян] будет опасна», — сказал Онищенко в беседе с ТАСС. По его данным, люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию неестественным путем. Однако по словам эпидемиолога, не исключено, что болезнь начнет передаваться воздушно-капельным способом. Онищенко указал на необходимость создания вакцин против оспы обезьян. Он отметил, что прививка от натуральной оспы защищает от оспы обезьян, однако с 1980 года, когда натуральная оспа была объявлена ликвидированной, прививки были прекращены. По его словам, у россиян, родившихся после этого года, нет иммунитета к этому заболеванию. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян. В ведомстве уточнили, что в стране имеются все необходимые ресурсы для диагностики вируса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вирус оспы обезьян может мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем в случае увеличения числа заболевших, поэтому нужно создать вакцину. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок [вируса, его дальнейшая мутация], и тогда она [оспа обезьян] будет опасна», — сказал Онищенко в беседе с ТАСС. По его данным, люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию неестественным путем. Однако по словам эпидемиолога, не исключено, что болезнь начнет передаваться воздушно-капельным способом. Онищенко указал на необходимость создания вакцин против оспы обезьян. Он отметил, что прививка от натуральной оспы защищает от оспы обезьян, однако с 1980 года, когда натуральная оспа была объявлена ликвидированной, прививки были прекращены. По его словам, у россиян, родившихся после этого года, нет иммунитета к этому заболеванию. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян. В ведомстве уточнили, что в стране имеются все необходимые ресурсы для диагностики вируса.