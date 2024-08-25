Валя Карнавал за три месяца 74 раза нарушила ПДД

Блогер Валя Карнавал за три месяца, которые прошли с покупки ею машины, нарушила ПДД 74 раза. В последний раз сотрудники оштрафовали ее на 74 тысячи рублей. Об этом заявили в telegram-каналах.
«Тиктокершу Валю Карнавал оштрафовали на 74к рублей за нарушение правил ГИБДД. Она купила машину три месяца назад и уже успела 74 раза нарваться на гайцов», — заявили в telegram-канале Mash.
Карнавал приобрела BMW M4 за 10 миллионов в начале мая. С того времени блогершу 54 раза штрафовали за превышение скорости, девять раз — за несоблюдение требований знаков и разметки, пять раз — за остановку, стоянку в неположенном месте, три раза — за езду по выделенной полосе, один раз — за неоплаченную парковку в центре столицы.
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