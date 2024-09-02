«Ее надо выгуливать»: Игорь Матвиенко похвастался отношениями с 21-летней девушкой

Игорь Матвиенко появился на публике с молодой певицей

02 сентября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Композитор Игорь Матвиенко появился на публике с молодой спутницей Соей Фото: Роман Наумов © URA.RU Народный артист, композитор Игорь Матвиенко представил публике свою юную спутницу на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024». 64-летний Матвиенко появился на людях вместе с молодой девушкой — 21-летней певицей Соя (Асият Сайгидова). Известно, что девушка играет в опере «Князь Владимир», которую ставит сам Матвиенко. В разговоре с журналистами композитор шутливо сказал, что Соя молодая и талантливая и ее «надо выгуливать», выводить в свет. «Именно потому, что Соя поет у нас в опере, ее нужно выгуливать, показывать, потому что она нереальной красоты и обладает уникальными вокальными данными», — подчеркнул продюсер в разговоре с Пятым каналом. Композитор уточнил, что с Соей его связывают сугубо деловые отношения. Молодая вокалистка участвует опере Матвиенко «Князь Владимир», где играет Рогнеду — жену князя. При этом роль самого Владимира исполняет российский артист SHAMAN (Ярослав Дронов). В рамках подготовки к показу оперы Матвиенко решил представить Сою публике. «Лепсу можно, значит?» — отшутился Матвиенко, намекая на связь 62-летнего певца Григория Лепса и его 18-летней невесты. Сама Соя рассказала о своем псевдониме. Она скрестила имя и фамилию и получился созвучный псевдоним, схожий с птицей сойка. «„Сойка“, это певчая птичка и я тоже певчая птичка. Почему бы нет?» — уточнила Асият Сайгидова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист, композитор Игорь Матвиенко представил публике свою юную спутницу на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024». 64-летний Матвиенко появился на людях вместе с молодой девушкой — 21-летней певицей Соя (Асият Сайгидова). Известно, что девушка играет в опере «Князь Владимир», которую ставит сам Матвиенко. В разговоре с журналистами композитор шутливо сказал, что Соя молодая и талантливая и ее «надо выгуливать», выводить в свет. «Именно потому, что Соя поет у нас в опере, ее нужно выгуливать, показывать, потому что она нереальной красоты и обладает уникальными вокальными данными», — подчеркнул продюсер в разговоре с Пятым каналом. Композитор уточнил, что с Соей его связывают сугубо деловые отношения. Молодая вокалистка участвует опере Матвиенко «Князь Владимир», где играет Рогнеду — жену князя. При этом роль самого Владимира исполняет российский артист SHAMAN (Ярослав Дронов). В рамках подготовки к показу оперы Матвиенко решил представить Сою публике. «Лепсу можно, значит?» — отшутился Матвиенко, намекая на связь 62-летнего певца Григория Лепса и его 18-летней невесты. Сама Соя рассказала о своем псевдониме. Она скрестила имя и фамилию и получился созвучный псевдоним, схожий с птицей сойка. «„Сойка“, это певчая птичка и я тоже певчая птичка. Почему бы нет?» — уточнила Асият Сайгидова.