Наемник ВСУ из Латвии попал в международный розыск

03 сентября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Наемника из Латвии заочно приговорили к заключению под стражу, заявили в прокуратуре ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвийский наемник Алвис Лукша, которые принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ, объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Донецкой народной республики. «Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Лукша объявлен в международный розыск», — передает ТАСС информацию от донецкой прокуратуры. Также наемнику заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее экс-депутат Латвии Юрис Юрашс был объявлен в международный розыск за участие в конфликте на украинской стороне. За это он получил вознаграждение на сумму свыше двух миллионов рублей. Помимо прочего, он распространял фейковую информацию о ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Латвийский наемник Алвис Лукша, которые принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ, объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Донецкой народной республики. «Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Лукша объявлен в международный розыск», — передает ТАСС информацию от донецкой прокуратуры. Также наемнику заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее экс-депутат Латвии Юрис Юрашс был объявлен в международный розыск за участие в конфликте на украинской стороне. За это он получил вознаграждение на сумму свыше двух миллионов рублей. Помимо прочего, он распространял фейковую информацию о ВС РФ.