Наемник ВСУ из Латвии попал в международный розыск

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Наемника из Латвии заочно приговорили к заключению под стражу, заявили в прокуратуре ДНР Фото:
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Латвийский наемник Алвис Лукша, которые принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ, объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Донецкой народной республики.

«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Лукша объявлен в международный розыск», — передает ТАСС информацию от донецкой прокуратуры. Также наемнику заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее экс-депутат Латвии Юрис Юрашс был объявлен в международный розыск за участие в конфликте на украинской стороне. За это он получил вознаграждение на сумму свыше двух миллионов рублей. Помимо прочего, он распространял фейковую информацию о ВС РФ.

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Латвийский наемник Алвис Лукша, которые принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ, объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Донецкой народной республики. «Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Лукша объявлен в международный розыск», — передает ТАСС информацию от донецкой прокуратуры. Также наемнику заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее экс-депутат Латвии Юрис Юрашс был объявлен в международный розыск за участие в конфликте на украинской стороне. За это он получил вознаграждение на сумму свыше двух миллионов рублей. Помимо прочего, он распространял фейковую информацию о ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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