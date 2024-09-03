Наемник ВСУ из Латвии попал в международный розыск

Латвийский наемник Алвис Лукша, которые принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ, объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Донецкой народной республики.
«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Лукша объявлен в международный розыск», — передает ТАСС информацию от донецкой прокуратуры. Также наемнику заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее экс-депутат Латвии Юрис Юрашс был объявлен в международный розыск за участие в конфликте на украинской стороне. За это он получил вознаграждение на сумму свыше двух миллионов рублей. Помимо прочего, он распространял фейковую информацию о ВС РФ.
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