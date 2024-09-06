В Волгограде казак верхом на коне приехал голосовать на выборах. Видео

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Выездной день депутатов Тюменской гордумы в УМВД. Тюмень, казак, лошадь, конь, всадник
В Волгограде на избирательный участок приехал казак верхом на коне (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В Волгограде в выборах губернатора принял участие казак Сергей Ульяненко. Он верхом на коне приехал на избирательный участок №15 при полном обмундировании, включая саблю. Об этом пишет telegram-канал «Блокнот Волгоград», прикладывая соответствующее видео.

«Не руби с плеча и не бездействуй! Выбирай сердцем, у тебя есть право выбора! Приходи на выборы и проголосуй. Верши историю нашего края, доказывая это не словами, а делами», — призвал казак Ульяненко голосовать людей на кадрах. Он проголосовал вместе со своей супругой. После того как они отдали свой голос, пара вместе исполнила казачью песню. Также Сергей Ульяненко показал на видео несколько приемов с саблей.

В России 6 сентября стартовали выборы. Выбирают как губернаторов, так и депутатов. Завершится голосование 8 сентября.

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В Волгограде в выборах губернатора принял участие казак Сергей Ульяненко. Он верхом на коне приехал на избирательный участок №15 при полном обмундировании, включая саблю. Об этом пишет telegram-канал «Блокнот Волгоград», прикладывая соответствующее видео. «Не руби с плеча и не бездействуй! Выбирай сердцем, у тебя есть право выбора! Приходи на выборы и проголосуй. Верши историю нашего края, доказывая это не словами, а делами», — призвал казак Ульяненко голосовать людей на кадрах. Он проголосовал вместе со своей супругой. После того как они отдали свой голос, пара вместе исполнила казачью песню. Также Сергей Ульяненко показал на видео несколько приемов с саблей. В России 6 сентября стартовали выборы. Выбирают как губернаторов, так и депутатов. Завершится голосование 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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