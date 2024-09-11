Аэропорты в Мурманской области заработали после атаки ВСУ

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
В аэропортах Мурманска и Апатитах сняты ограничения на полеты, заявил Кореняко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняты ограничения на полеты самолетов после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В 16:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что в период временных ограничений самолеты, летевшие в Мурманск, были отправлены в аэропорт Архангельска (Талаги). Кореняко также отметил работу экипажей ВС, авиадиспетчеров и служб аэропортов, которые приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В Мурманской области был введен план «Ковер» из-за угрозы атак украинских беспилотников. В районе Североморска были обнаружены три неизвестных дрона, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов.

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В аэропортах Мурманска и Апатитов сняты ограничения на полеты самолетов после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «В 16:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что в период временных ограничений самолеты, летевшие в Мурманск, были отправлены в аэропорт Архангельска (Талаги). Кореняко также отметил работу экипажей ВС, авиадиспетчеров и служб аэропортов, которые приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В Мурманской области был введен план «Ковер» из-за угрозы атак украинских беспилотников. В районе Североморска были обнаружены три неизвестных дрона, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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