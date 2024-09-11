Аэропорты в Мурманской области заработали после атаки ВСУ

11 сентября 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

В аэропортах Мурманска и Апатитах сняты ограничения на полеты, заявил Кореняко Фото: Михаил Будаков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В аэропортах Мурманска и Апатитов сняты ограничения на полеты самолетов после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «В 16:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что в период временных ограничений самолеты, летевшие в Мурманск, были отправлены в аэропорт Архангельска (Талаги). Кореняко также отметил работу экипажей ВС, авиадиспетчеров и служб аэропортов, которые приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В Мурманской области был введен план «Ковер» из-за угрозы атак украинских беспилотников. В районе Североморска были обнаружены три неизвестных дрона, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняты ограничения на полеты самолетов после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «В 16:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он также добавил, что в период временных ограничений самолеты, летевшие в Мурманск, были отправлены в аэропорт Архангельска (Талаги). Кореняко также отметил работу экипажей ВС, авиадиспетчеров и служб аэропортов, которые приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В Мурманской области был введен план «Ковер» из-за угрозы атак украинских беспилотников. В районе Североморска были обнаружены три неизвестных дрона, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов.