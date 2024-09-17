Инвалид-колясочник спас свою семью в Курской области

18 сентября 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Инвалид-колясочник помог эвакуировать своих близких из Курской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Инвалид-колясочник Анатолий Шулепов вернулся за своей семьей в Курской области, чтобы увезти их. Это произошло после объявления обязательной эвакуации в округе. Об этом мужчина рассказал журналистам. «Там плохо [в Курской области], они мои — куда деваться? Вызвал такси и поехал. Проскочили, все нормально. Все [соседи уже] вот тут [в ПВР], и соседка моя — злейший враг», — рассказал Анатолий Шулепов в разговоре с РИА Новости. Мужчина — житель Хомутовского района, села Калиновка. Он ранее, после объявления эвакуации в области, был отправлен в пункт временного размещения. Однако мужчина переживал за родных, оставшихся в селе, поэтому принял решение вернуться за ними, чтобы вывезти лично. Мужчина увез в Железногорск свою внучку, ее молодого человека, а также его мать. У Анатолия Шулепова отсутствует левая нога, поэтому он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Ранее глава Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации ряда населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Решение было принято на фоне активности украинских сил, которые начали вторжение в приграничный российский регион 6 августа. Движение ВСУ в округе приостановлено, однако они все еще продолжают попытки прорыва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвалид-колясочник Анатолий Шулепов вернулся за своей семьей в Курской области, чтобы увезти их. Это произошло после объявления обязательной эвакуации в округе. Об этом мужчина рассказал журналистам. «Там плохо [в Курской области], они мои — куда деваться? Вызвал такси и поехал. Проскочили, все нормально. Все [соседи уже] вот тут [в ПВР], и соседка моя — злейший враг», — рассказал Анатолий Шулепов в разговоре с РИА Новости. Мужчина — житель Хомутовского района, села Калиновка. Он ранее, после объявления эвакуации в области, был отправлен в пункт временного размещения. Однако мужчина переживал за родных, оставшихся в селе, поэтому принял решение вернуться за ними, чтобы вывезти лично. Мужчина увез в Железногорск свою внучку, ее молодого человека, а также его мать. У Анатолия Шулепова отсутствует левая нога, поэтому он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Ранее глава Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации ряда населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Решение было принято на фоне активности украинских сил, которые начали вторжение в приграничный российский регион 6 августа. Движение ВСУ в округе приостановлено, однако они все еще продолжают попытки прорыва.