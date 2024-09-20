20 сентября 2024

Politico: США могут отправить Украине ракеты для F-16

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, нато, истребитель, f-16, самолет, ф-16
США могут отправить ракеты для истребителей Фото:
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США могут отправить Украине ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 вместе с новым пакетом военной помощи. Об этом сообщают источники. Дальность полета ракет составляет более 100 километров.

«В новый пакет военной помощи от США Киеву могут войти ракеты для истребителей F-16. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. В пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем ПВО», — пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Сообщалось, что Штаты готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. В него включены патрульные катера, артиллерийские снаряды различных калибров, боеприпасы для HIMARS и другие вооружения. Предыдущий пакет помощи был выделен в начале сентября.

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США могут отправить Украине ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 вместе с новым пакетом военной помощи. Об этом сообщают источники. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. «В новый пакет военной помощи от США Киеву могут войти ракеты для истребителей F-16. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. В пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем ПВО», — пишет газета Politico со ссылкой на источники. Сообщалось, что Штаты готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. В него включены патрульные катера, артиллерийские снаряды различных калибров, боеприпасы для HIMARS и другие вооружения. Предыдущий пакет помощи был выделен в начале сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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