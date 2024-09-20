Politico: США могут отправить Украине ракеты для F-16

21 сентября 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

США могут отправить ракеты для истребителей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут отправить Украине ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 вместе с новым пакетом военной помощи. Об этом сообщают источники. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. «В новый пакет военной помощи от США Киеву могут войти ракеты для истребителей F-16. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. В пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем ПВО», — пишет газета Politico со ссылкой на источники. Сообщалось, что Штаты готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. В него включены патрульные катера, артиллерийские снаряды различных калибров, боеприпасы для HIMARS и другие вооружения. Предыдущий пакет помощи был выделен в начале сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США могут отправить Украине ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 вместе с новым пакетом военной помощи. Об этом сообщают источники. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. «В новый пакет военной помощи от США Киеву могут войти ракеты для истребителей F-16. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. В пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем ПВО», — пишет газета Politico со ссылкой на источники. Сообщалось, что Штаты готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. В него включены патрульные катера, артиллерийские снаряды различных калибров, боеприпасы для HIMARS и другие вооружения. Предыдущий пакет помощи был выделен в начале сентября.