Politico: США могут отправить Украине ракеты для F-16

США могут отправить Украине ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 вместе с новым пакетом военной помощи. Об этом сообщают источники. Дальность полета ракет составляет более 100 километров.
«В новый пакет военной помощи от США Киеву могут войти ракеты для истребителей F-16. Дальность полета ракет составляет более 100 километров. В пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем ПВО», — пишет газета
Сообщалось, что Штаты готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. В него включены патрульные катера, артиллерийские снаряды различных калибров, боеприпасы для HIMARS и другие вооружения. Предыдущий пакет помощи был выделен в начале сентября.
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