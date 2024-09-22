Трамп заявил, что не станет переизбираться, если проиграет текущие выборы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае проигрыша в нынешних выборах он не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2028 году. Об этом рассказал сам политик.
«Нет, не думаю, что я буду баллотироваться на следующих выборах», — передает слова Трампа CNN. Он подчеркнул, что вообще не видит такой перспективы, так как в 2028 году ему исполнится 82 года.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Вице-президент Камала Харрис, заменяющая действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, соперничает с Дональдом Трампом. Согласно опросу The New York Times и Siena College, Трампа поддерживает 48% избирателей, а Харрис — 47%. Харрис лидирует в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, тогда как в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине поддержка равная.
Трампа беспокоят не только возможные неудачи на выборах, но и уголовные дела против него. 30 августа кандидат от Республиканской партии подал в федеральный суд ходатайство о прекращении дела по недостоверной отчетности, утверждая, что это нарушает его конституционные права. Защита настаивает на рассмотрении в федеральном суде из-за предвзятости на уровне штата. Трамп, признанный виновным по 34 пунктам, считает дело сфальсифицированным и заявляет о преследовании, передает РАПСИ.
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