Дюмин: что поможет освободить от ВСУ территории Курской области

Освободить территорию Курской области от ВСУ поможет план Генштаба РФ. Об этом сообщил секретарь Государственного совета РФ Александр Дюмин.
«Дюмин не сомневается, что в ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена, для этого есть план Генштаба», — пишет ТАСС. Так, по мнению секретаря Госсовета, в скором времени в российском регионе не будет украинских бойцов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ лишились большей части ресурсов, завезенных под Курск, пишет RT. По его словам, украинское командование уже понимает, что на этом участке фронта продвинуться дальше они не смогут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.