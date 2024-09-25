Дюмин: что поможет освободить от ВСУ территории Курской области

Дюмин: ВС РФ в ближайшее время освободят Курскую область от ВСУ

У Генштаба есть план, который поможет выгнать ВСУ с российских территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Освободить территорию Курской области от ВСУ поможет план Генштаба РФ. Об этом сообщил секретарь Государственного совета РФ Александр Дюмин.

«Дюмин не сомневается, что в ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена, для этого есть план Генштаба», — пишет ТАСС. Так, по мнению секретаря Госсовета, в скором времени в российском регионе не будет украинских бойцов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ лишились большей части ресурсов, завезенных под Курск, пишет RT. По его словам, украинское командование уже понимает, что на этом участке фронта продвинуться дальше они не смогут.