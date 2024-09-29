Израиль получил информацию о местонахождении Насраллы от иранского крота

Израиль получил информацию о перемещении лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы от иранского шпиона. Это произошло непосредственно перед тем, как Насрулла прибыл в южный пригород Бейрута.
«Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот», — сообщает французская газета Parisien со ссылкой на источник в органах безопасности Ливана. По словам информатора, авиаудар, в результате которого был убит Насралла, стал самым значимым событием подобного рода со времен конфликта 2006 года.
Ранее, 27 сентября Израильские оборонительные силы (ЦАХАЛ) нанесли критический удар по подземному штабу «Хезболлы», находящемуся в Дахии, южной окраине Бейрута. Целью операции было устранение Хасана Насраллы, руководившего организацией в течение 32 лет. По данным Reuters, после авиаудара, осуществленного израильскими военными в южном пригороде Бейрута, тело Насраллы было обнаружено и извлечено из-под обломков на месте попадания бомбы, передает 360.ru.
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