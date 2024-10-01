В России задержали проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, митинг, полиция, полицейский, задержание, овд
Задержанные были сторонниками деятельности украинских террористических организаций (архивное фото) Фото:

В РФ задержали 39 человек, которых подозревают в склонении подростков к насилию против властей. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщают, что задержанные действовали по указанию Киева. Выйти на их след удалось благодаря оперативно-розыскным и профилактическим мероприятиям, которые проводились вместе с МВД и СК России.

«В результате операции были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций», — заявили в ЦОС агентству ТАСС.

В ФСБ добавили, что подростки готовили нападения под влиянием кураторов через платформу Discord. Личность несовершеннолетних, причастных к подготовке к вооруженным нападениям, установлена.

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В РФ задержали 39 человек, которых подозревают в склонении подростков к насилию против властей. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщают, что задержанные действовали по указанию Киева. Выйти на их след удалось благодаря оперативно-розыскным и профилактическим мероприятиям, которые проводились вместе с МВД и СК России. «В результате операции были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций», — заявили в ЦОС агентству ТАСС. В ФСБ добавили, что подростки готовили нападения под влиянием кураторов через платформу Discord. Личность несовершеннолетних, причастных к подготовке к вооруженным нападениям, установлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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