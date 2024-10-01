В России задержали проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию

В РФ задержали 39 человек, которых подозревают в склонении подростков к насилию против властей. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщают, что задержанные действовали по указанию Киева. Выйти на их след удалось благодаря оперативно-розыскным и профилактическим мероприятиям, которые проводились вместе с МВД и СК России.
«В результате операции были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций», — заявили в ЦОС агентству ТАСС.
В ФСБ добавили, что подростки готовили нападения под влиянием кураторов через платформу Discord. Личность несовершеннолетних, причастных к подготовке к вооруженным нападениям, установлена.
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В РФ задержали 39 человек, которых подозревают в склонении подростков к насилию против властей. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщают, что задержанные действовали по указанию Киева. Выйти на их след удалось благодаря оперативно-розыскным и профилактическим мероприятиям, которые проводились вместе с МВД и СК России. «В результате операции были задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций», — заявили в ЦОС агентству ТАСС. В ФСБ добавили, что подростки готовили нападения под влиянием кураторов через платформу Discord. Личность несовершеннолетних, причастных к подготовке к вооруженным нападениям, установлена.