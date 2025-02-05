В Петербурге обсуждают проект продления «красной» ветки метро

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Все замечания и предложения будут учтены при разработке документации
Все замечания и предложения будут учтены при разработке документации Фото:

В Санкт-Петербурге с 28 января 2025 года стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена. Строительство планируется между станциями «Проспект Ветеранов» и «Проспект Маршала Жукова». Информацию обнародовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

«До 14 февраля 2025 года на сайте КГА в рамках общественных обсуждений представлены материалы проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения „Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции „Проспект Ветеранов“ до станции „Проспект Маршала Жукова““, — сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре в официальной группе ВКонтакте. Экспозиция будет открыта с 5 по 14 февраля 2025 года. Важно отметить, что предложения и замечания к проекту можно подавать как через сайт, так и в письменной форме непосредственно в Комитет.

Общественные обсуждения — ключевой элемент в процессе планирования значимых городских проектов. Они предоставляют возможность гражданам высказать свое мнение и предложить изменения в проект. Все замечания и предложения будут учтены при дальнейшей разработке документации. Для тех, кто предпочитает личное общение или не имеет возможности доступа к интернету, организован просмотр документов в помещениях Комитета и администраций Кировского и Красносельского районов в рабочие часы.

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В Санкт-Петербурге с 28 января 2025 года стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена. Строительство планируется между станциями «Проспект Ветеранов» и «Проспект Маршала Жукова». Информацию обнародовал Комитет по градостроительству и архитектуре. «До 14 февраля 2025 года на сайте КГА в рамках общественных обсуждений представлены материалы проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения „Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции „Проспект Ветеранов“ до станции „Проспект Маршала Жукова““, — сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре в официальной группе ВКонтакте. Экспозиция будет открыта с 5 по 14 февраля 2025 года. Важно отметить, что предложения и замечания к проекту можно подавать как через сайт, так и в письменной форме непосредственно в Комитет. Общественные обсуждения — ключевой элемент в процессе планирования значимых городских проектов. Они предоставляют возможность гражданам высказать свое мнение и предложить изменения в проект. Все замечания и предложения будут учтены при дальнейшей разработке документации. Для тех, кто предпочитает личное общение или не имеет возможности доступа к интернету, организован просмотр документов в помещениях Комитета и администраций Кировского и Красносельского районов в рабочие часы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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