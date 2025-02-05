Как сейчас выглядит Анна Снаткина, которой Путин присвоил высокое звание. Фотогалерея

Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России
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Анна Снаткина получила звание заслуженной артистки России
Анна Снаткина получила звание заслуженной артистки России Фото:

Президент РФ Владимир Путин на днях присвоил российской актрисе театра и кино Анне Снаткиной звание заслуженной артистки страны за ее значительный вклад в культуру. О том, как выглядит статусная актриса — в материале URA.RU.

Анна Снаткина известна своими добрыми и милосердными чертами характера, которые присущи ей не только в ролях, но и в реальной жизни. Она с детства занималась спортивной аэробикой, но свое будущее решила посвятить кино и в 2004 году окончила ВГИК. Широкую известность Анна получила благодаря ролям в сериалах «Общая терапия», «Десантура», «Боец», «Есенин» и других фильмах и сериалах.

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Президент РФ Владимир Путин на днях присвоил российской актрисе театра и кино Анне Снаткиной звание заслуженной артистки страны за ее значительный вклад в культуру. О том, как выглядит статусная актриса — в материале URA.RU. Анна Снаткина известна своими добрыми и милосердными чертами характера, которые присущи ей не только в ролях, но и в реальной жизни. Она с детства занималась спортивной аэробикой, но свое будущее решила посвятить кино и в 2004 году окончила ВГИК. Широкую известность Анна получила благодаря ролям в сериалах «Общая терапия», «Десантура», «Боец», «Есенин» и других фильмах и сериалах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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