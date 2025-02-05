Президент РФ Владимир Путин на днях присвоил российской актрисе театра и кино Анне Снаткиной звание заслуженной артистки страны за ее значительный вклад в культуру. О том, как выглядит статусная актриса — в материале URA.RU.
Анна Снаткина известна своими добрыми и милосердными чертами характера, которые присущи ей не только в ролях, но и в реальной жизни. Она с детства занималась спортивной аэробикой, но свое будущее решила посвятить кино и в 2004 году окончила ВГИК. Широкую известность Анна получила благодаря ролям в сериалах «Общая терапия», «Десантура», «Боец», «Есенин» и других фильмах и сериалах.
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