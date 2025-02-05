NBC: администрация Трампа разрывается между давлением на Россию или Украину

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Администрация Дональда Трампа разошлась во мнениях по урегулированию украинского конфликта
Администрация Дональда Трампа разошлась во мнениях по урегулированию украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В администрации президента США Дональда Трампа возникли разногласия относительно методов урегулирования ситуации на Украине. Спецпосланник по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивают на необходимости оказания давления на Россию, в то время как другие члены администрации выражают мнение о сокращении помощи Киеву.

«Спецпосланник Трампа по Украине Келлог и советник по нацбезопасности Уолтц хотят оказать давление на Москву. <...> Другие выступают за сокращение миллиардов долларов помощи, которую США предоставили Украине при администрации Джо Байдена», — сообщает NBC.

Разногласия в администрации Трампа касательно подходов к урегулированию ситуации на Украине продолжаются, несмотря на его ранее объявленные намерения оказывать давление как на Москву, так и на Киев для завершения конфликта. Экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон указывал на стремление Трампа быстро закончить конфликт, не акцентируя внимание на условиях мирного соглашения. В США в целом назревает скандал из-за выделенных денег Украине, передает «Национальная служба новостей».

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В администрации президента США Дональда Трампа возникли разногласия относительно методов урегулирования ситуации на Украине. Спецпосланник по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивают на необходимости оказания давления на Россию, в то время как другие члены администрации выражают мнение о сокращении помощи Киеву. «Спецпосланник Трампа по Украине Келлог и советник по нацбезопасности Уолтц хотят оказать давление на Москву. <...> Другие выступают за сокращение миллиардов долларов помощи, которую США предоставили Украине при администрации Джо Байдена», — сообщает NBC. Разногласия в администрации Трампа касательно подходов к урегулированию ситуации на Украине продолжаются, несмотря на его ранее объявленные намерения оказывать давление как на Москву, так и на Киев для завершения конфликта. Экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон указывал на стремление Трампа быстро закончить конфликт, не акцентируя внимание на условиях мирного соглашения. В США в целом назревает скандал из-за выделенных денег Украине, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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