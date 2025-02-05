Петербург активно помогает Мариуполю справиться со снегом и гололедом

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Инициатива помощи Мариуполю осуществляется под строгим руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
Инициатива помощи Мариуполю осуществляется под строгим руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Фото:

В последние дни, когда зима вступила в свои права, Мариуполь столкнулся с обильными снегопадами и наледью. Специалисты из Санкт-Петербурга прибыли в город, чтобы оказать необходимую помощь в уборке снега и борьбе с гололедом.

«На днях ночью началась очистка городских улиц от снега и наледи. Совместными усилиями петербуржцев с „Мариупольавтодор“ были проведены все необходимые мероприятия для недопущения скользкости на дорогах», — сообщает telegram-канал «Побратимство Петербурга и Мариуполя». 

Не менее важной задачей для прибывших специалистов стало устранение аварий в системах тепло- и водоснабжения. Сотрудники подрядной организации ООО «Невское РЭУ» активно сотрудничают с коммунальными службами Мариуполя, чтобы как можно скорее восстановить нормальное функционирование всех жизненно важных систем. Инициатива помощи Мариуполю осуществляется под строгим руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Были созданы четыре аварийные бригады, которые ежедневно работают в различных районах города.

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В последние дни, когда зима вступила в свои права, Мариуполь столкнулся с обильными снегопадами и наледью. Специалисты из Санкт-Петербурга прибыли в город, чтобы оказать необходимую помощь в уборке снега и борьбе с гололедом. «На днях ночью началась очистка городских улиц от снега и наледи. Совместными усилиями петербуржцев с „Мариупольавтодор“ были проведены все необходимые мероприятия для недопущения скользкости на дорогах», — сообщает telegram-канал «Побратимство Петербурга и Мариуполя».  Не менее важной задачей для прибывших специалистов стало устранение аварий в системах тепло- и водоснабжения. Сотрудники подрядной организации ООО «Невское РЭУ» активно сотрудничают с коммунальными службами Мариуполя, чтобы как можно скорее восстановить нормальное функционирование всех жизненно важных систем. Инициатива помощи Мариуполю осуществляется под строгим руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Были созданы четыре аварийные бригады, которые ежедневно работают в различных районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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