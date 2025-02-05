Пригожин неожиданно вышел на связь и рассказал о пропавшем на СВО зяте

Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно вышел на связь после того, как его дочь Даная открыто рассказала о пропавшем в зоне СВО муже Евгении Ткаченко. Пригожин подчеркнул, что старается поддерживать свою дочь в трудный для нее период. Также он намекнул, что у него есть некие подробности пропажи зятя. Сама Даная отмечала, что не хочет «хайпиться на этой теме».
«Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся. Помогаю ей по возможности», — уточнил Пригожин. Его слова передает Starhit.
Даная Пригожина недавно рассказала, что ее муж пропал без вести более года назад. Она призналась, что ее сын постоянно спрашивает, когда папа вернется домой.
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