Белый дом раскрыл, зачем США нужны металлы с Украины

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил о необходимости компенсации затраты США на помощь Украине за счет получения редкоземельных металлов от последней. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.
«Как заявил вчера президент Трамп, Соединенным Штатам необходимо компенсировать любые средства, которые они потратили или продолжают тратить на помощь Украине. Обсуждения на выходных были сосредоточены на том, каким образом лучше обеспечить эту компенсацию», — сообщил Брайан Хьюз. Его слова передает телеканал NBC.
Еще 3 февраля Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов с Украины и подчеркнул стремление США к получению соответствующих гарантий от Киева. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что значительные ресурсы полезных ископаемых находятся на территориях, которые не контролируются украинским правительством. Администрация США ранее раскололась в связи с разногласиями по предотвращению украинского конфликта.
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