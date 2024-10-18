Прошли обыски в офисе Псковского «Яблока»

В Псковском офисе партии «Яблоко» прошли обыски. Об этом сообщает отделение партии.
«В Псковский офис партии „Яблоко“ пришли с обыском. <...> Следственные действия проходят по делу против зампреда „Яблока“ Льва Шлосберга (признан иноагентом в РФ) о нарушении законодательства об иноагентах», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» сообщение отделения партии.
Там добавили, что в псковском офисе «Яблока» находятся Шлосберг и его адвокат. Сотрудники силовых структур изымают телефон зампреда и технику сотрудников.
Ранее в доме Шлосберга в Пскове прошли обыски, передает RT. Они связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
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