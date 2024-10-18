Прошли обыски в офисе Псковского «Яблока»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики изъяли технику сотрудников офиса партии (архивное фото)
Силовики изъяли технику сотрудников офиса партии (архивное фото) Фото:

В Псковском офисе партии «Яблоко» прошли обыски. Об этом сообщает отделение партии. 

«В Псковский офис партии „Яблоко“ пришли с обыском. <...> Следственные действия проходят по делу против зампреда „Яблока“ Льва Шлосберга (признан иноагентом в РФ) о нарушении законодательства об иноагентах», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» сообщение отделения партии.

Там добавили, что в псковском офисе «Яблока» находятся Шлосберг и его адвокат. Сотрудники силовых структур изымают телефон зампреда и технику сотрудников. 

Ранее в доме Шлосберга в Пскове прошли обыски, передает RT. Они связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Псковском офисе партии «Яблоко» прошли обыски. Об этом сообщает отделение партии.  «В Псковский офис партии „Яблоко“ пришли с обыском. <...> Следственные действия проходят по делу против зампреда „Яблока“ Льва Шлосберга (признан иноагентом в РФ) о нарушении законодательства об иноагентах», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» сообщение отделения партии. Там добавили, что в псковском офисе «Яблока» находятся Шлосберг и его адвокат. Сотрудники силовых структур изымают телефон зампреда и технику сотрудников.  Ранее в доме Шлосберга в Пскове прошли обыски, передает RT. Они связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...