Какие проблемы с кожей обостряются осенью

Осенью обостряется ухудшение состояния кожи и возникает риск появления акне. Об этом сообщила дерматолог Татьяна Егорова.
«Осенью и весной происходит обострение всех хронических заболеваний, в том числе и кожных. В этот период особенно страдают те, кто уже сталкивался с такими проблемами, как экзема, псориаз и красный плоский лишай. Также осенью могут проявляться акне и отрубевидный лишай», — рассказала Егорова в беседе с «Ридусом».
Ухудшение состояния кожи в осенний период связано с перепадами температуры и сокращением светового дня, отмечает Егорова. По ее словам, длиться заболевание может как пару дней, так и несколько месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Ранее дерматовенеролог Анна Кутина рассказала «Газете.Ru», что самым востребованным витамином для предотвращения развития акне является витамин С, который чаще всего представлен в виде аскорбиновой кислоты. По ее словам, для кожи также полезен витамин А, поддерживающий ее эластичность и плотность.
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