Какие проблемы с кожей обостряются осенью

Дерматолог Егорова: осень провоцирует возникновение акне, экземы и псориаза
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Осенью может обостриться псориаз, экзема и акне
Осенью может обостриться псориаз, экзема и акне Фото:

Осенью обостряется ухудшение состояния кожи и возникает риск появления акне. Об этом сообщила дерматолог Татьяна Егорова.

«Осенью и весной происходит обострение всех хронических заболеваний, в том числе и кожных. В этот период особенно страдают те, кто уже сталкивался с такими проблемами, как экзема, псориаз и красный плоский лишай. Также осенью могут проявляться акне и отрубевидный лишай», — рассказала Егорова в беседе с «Ридусом».

Ухудшение состояния кожи в осенний период связано с перепадами температуры и сокращением светового дня, отмечает Егорова. По ее словам, длиться заболевание может как пару дней, так и несколько месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Ранее дерматовенеролог Анна Кутина рассказала «Газете.Ru», что самым востребованным витамином для предотвращения развития акне является витамин С, который чаще всего представлен в виде аскорбиновой кислоты. По ее словам, для кожи также полезен витамин А, поддерживающий ее эластичность и плотность.

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Осенью обостряется ухудшение состояния кожи и возникает риск появления акне. Об этом сообщила дерматолог Татьяна Егорова. «Осенью и весной происходит обострение всех хронических заболеваний, в том числе и кожных. В этот период особенно страдают те, кто уже сталкивался с такими проблемами, как экзема, псориаз и красный плоский лишай. Также осенью могут проявляться акне и отрубевидный лишай», — рассказала Егорова в беседе с «Ридусом». Ухудшение состояния кожи в осенний период связано с перепадами температуры и сокращением светового дня, отмечает Егорова. По ее словам, длиться заболевание может как пару дней, так и несколько месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Ранее дерматовенеролог Анна Кутина рассказала «Газете.Ru», что самым востребованным витамином для предотвращения развития акне является витамин С, который чаще всего представлен в виде аскорбиновой кислоты. По ее словам, для кожи также полезен витамин А, поддерживающий ее эластичность и плотность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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