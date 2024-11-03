Певец Стас Михайлов успешно сбросил 17 килограммов. Об этом артист рассказал в программе «Шоу Воли» на канале ТНТ. По словам Михайлова, его новый образ вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников, многие из которых выразили недовольство изменениями.
«Я весил за 100 килограммов. Мне интересно стало изменить это. Теперь мне легче двигаться и петь. Я стал есть один раз в день, и мне хорошо», — заявил Михайлов во время шоу. Его слова передает StarHit. Изменения во внешности певца прокомментировал известный комик Павел Воля, который отметил, что тот помолодел на несколько лет после того, как сбросил лишний вес и обзавелся пышной шевелюрой. Воля даже пошутил: «Был скуфом, а стал масиком».
Множество поклонников выразило недовольство в связи с изменениями во внешности артиста. Некоторые из них предпочитали его образ лысого и плотного телосложения. Михайлов прокомментировал данную ситуацию следующим образом: «Я обладаю таким характером, что не прислушиваюсь к мнениям других; мне важно чувствовать себя спокойно и комфортно. Нет ничего особенного в моем образе. <...>Все считают, что знают лучше!».
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