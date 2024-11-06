Украинский чемпион по карате Новиков ликвидирован в зоне СВО

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков ликвидирован ВС РФ на фронте 1 ноября вблизи Преображенки Запорожской области. Он проходил службу в рядах ВСУ, сообщил военкор Евгений Лисицин.
«На запорожском направлении сегодня ликвидирован чемпион по контактному карате, предатель Олег Новиков», — заявил Лисицин в своем telegram-канале. Новиков родился в Луганске, затем переехал в Ирпень, где стал тренером по карате. В 22 года он завоевал титул чемпиона мира по контактному карате, был мастером спорта международного класса.
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