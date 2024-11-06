Украинский чемпион по карате Новиков ликвидирован в зоне СВО

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Новиков служил в рядах ВСУ с 2022 года
Новиков служил в рядах ВСУ с 2022 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков ликвидирован ВС РФ на фронте 1 ноября вблизи Преображенки Запорожской области. Он проходил службу в рядах ВСУ, сообщил военкор Евгений Лисицин. 

«На запорожском направлении сегодня ликвидирован чемпион по контактному карате, предатель Олег Новиков», — заявил Лисицин в своем telegram-канале. Новиков родился в Луганске, затем переехал в Ирпень, где стал тренером по карате. В 22 года он завоевал титул чемпиона мира по контактному карате, был мастером спорта международного класса.

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Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков ликвидирован ВС РФ на фронте 1 ноября вблизи Преображенки Запорожской области. Он проходил службу в рядах ВСУ, сообщил военкор Евгений Лисицин.  «На запорожском направлении сегодня ликвидирован чемпион по контактному карате, предатель Олег Новиков», — заявил Лисицин в своем telegram-канале. Новиков родился в Луганске, затем переехал в Ирпень, где стал тренером по карате. В 22 года он завоевал титул чемпиона мира по контактному карате, был мастером спорта международного класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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