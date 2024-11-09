Пранкер из Беларуси заставил российских учителей надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО. Фото

Baza: белорусский пранкер убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги

09 ноября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Владислав Бохан заявил, что заставил учителей из РФ надеть шапочки из фольги (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Белорусский пранкер Владислав Бохан заявил, что уговорил учителей российских школ записать видео с надетыми шапочками из фольги. Он сказал, что это якобы может помочь им защититься от «облучения НАТО». Об этом сообщает Baza. Пранкер Владислав Бохан заявил, что заставил учителей надеть шапочки из фольги для защиты от облучения НАТО Фото: telegram-канал Baza «Белорусский пранкер [Бохан] заявил, что уговорил российских учителей надеть шапочки из фольги из-за возможного облучения со стороны НАТО», — передает Baza. Авторы канала опубликовали соответствующее фото. Они также отмечают, что пранкер рассылал инструкцию в школы, якобы от имени депутатов. Сама инструкция была сгенерирована при помощи нейросети ChatGPT. Некоторые поняли сразу, что это развод. В прошлом году Владислав Бохан убедил руководство двух школ Архангельской области разместить у себя листовки со своей фамилией, сделанные в стиле агитационных материалов для выборов. В России также существуют пранкеры, специализирующиеся на телефонных розыгрышах зарубежных политиков — Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В июле они получили государственные награды от Кремля за свою деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусский пранкер Владислав Бохан заявил, что уговорил учителей российских школ записать видео с надетыми шапочками из фольги. Он сказал, что это якобы может помочь им защититься от «облучения НАТО». Об этом сообщает Baza. «Белорусский пранкер [Бохан] заявил, что уговорил российских учителей надеть шапочки из фольги из-за возможного облучения со стороны НАТО», — передает Baza. Авторы канала опубликовали соответствующее фото. Они также отмечают, что пранкер рассылал инструкцию в школы, якобы от имени депутатов. Сама инструкция была сгенерирована при помощи нейросети ChatGPT. Некоторые поняли сразу, что это развод. В прошлом году Владислав Бохан убедил руководство двух школ Архангельской области разместить у себя листовки со своей фамилией, сделанные в стиле агитационных материалов для выборов. В России также существуют пранкеры, специализирующиеся на телефонных розыгрышах зарубежных политиков — Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В июле они получили государственные награды от Кремля за свою деятельность.