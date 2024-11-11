Разработчики «Смуты» дали клубам в России бесплатный доступ к игре

Компания «Сайберия Нова» предоставит более чем 1,5 тысячам компьютерным клубам в России возможность бесплатно скачать игру «Смута». Это будет происходить в партнерстве с сервисом VK Play, что позволит охватить еще большее количество любителей компьютерных игр, сообщили в пресс-службе студии-разработчика.
«Благодаря партнерству с компанией Langame „Сайберия Нова“ предоставит возможность бесплатно поиграть в „Смуту“ в более чем 1 500 компьютерных клубах России», — передает официальный telegram-канал игры. Отмечается, что каждому компьютерному клубу студия-разработчик выдаст 20 бесплатных ключей на сервисе VK Play, чтобы скачать игру. Подобное партнерство поможет протестировать игру еще большему количеству игроков на 50 тысячах компьютеров.
Отмечается, что компьютерные клубы сети Langame в основном специализируются на зарубежных играх, поэтому добавление «Смуты» считается значимым событием для отечественной игровой индустрии. Генеральный директор экосистемы Langame Дмитрий Лукин также подчеркнул, что решение предоставить бесплатный доступ к игре объясняется высокой стоимостью современных мощных компьютеров, которые не каждый игрок может себе позволить. Подобное решение студии-разработчика поможет привлечь больше игроков, которые смогут глубже познакомиться с историей России в 1612 году и почувствовать гордость за достижения своих предков.
«Смута» — это масштабный проект в жанре action/RPG, выполненный от третьего лица. Официальный релиз игры состоялся 4 апреля 2024 года. События игры происходят в 1612 году и основаны на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Разработкой занималась студия «Сайберия Нова».
Кроме того, по мотивам игры 18 октября появилась новелла «Смута. Зов сердца». Разработчиком выступила студия «Много много игр». Суть визуальной новеллы заключается в том, что главная героиня скрывается под личностью мужчины, путешествует вместе с казаками и сражается наравне с мужчинами. Диалоги и монологи в новелле написаны в стилистике 1612 года, используются характерные обороты и слова.
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