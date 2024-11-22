Захарова ответила на призыв сенатора Коттона к вторжению США в Нидерланды

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывания американского сенатора Тома Коттона, который упомянул о потенциальном вторжении США в Нидерланды в связи с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест израильских должностных лиц. Захарова ожидает высылки американских дипломатов из Гааги.
«Жду высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран Евросоюза (ЕС) в знак солидарности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что ожидает ответных действий от стран Европы и президента США Джо Байдена. По словам Захаровой, американский лидер должен поддержать Нидерланды как союзника по НАТО.
Представитель МИД РФ процитировала заявления американского сенатора Тома Коттона, назвавшего МУС «пародией на правосудие», а прокурора Карима Хана — «ненормальным фанатиком». Сенатор также напомнил о «Гаагском акте о вторжении», который позволяет президенту США использовать любые средства для освобождения американских или союзных деятелей, арестованных МУС.
21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил контраргументы Израиля по этому вопросу, передает «Царьград».
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