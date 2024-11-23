«Здоров, энергичен, полон сил»: участник шоу «Голос» Шарип Умханов похудел на 100 килограммов

Участник популярного телешоу «Голос» Шарип Умханов смог существенно трансформировать свой внешний вид, потеряв за год 100 килограммов. По словам артиста, во время похудения он не стал прибегать к кардинальным способам.
«Ровно год назад я поставил перед собой цель и сегодня могу точно сказать, что я ее достиг. Минус 100 кг за один год», — заявил Умханов, его слова приводит StarHit. Он уточнил, что не использовал радикальные методы. Певец не прибегал к хирургическим вмешательствам, медикаментам и изнурительным физическим упражнениям.
В процессе похудения Шарип Умханов активно консультировался со специалистами, которые помогли ему разработать индивидуальную программу питания и изменения образа жизни. «Так и только так я пришел к тому состоянию, которое у меня сейчас — я здоров, энергичен и полон сил», — рассказал артист.
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