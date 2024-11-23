«Здоров, энергичен, полон сил»: участник шоу «Голос» Шарип Умханов похудел на 100 килограммов

Участник участник шоу «Голос» Шарип Умханов сбросил 100 кг за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец Шарип Умханов во время похудения постоянно консультировался с врачами
Певец Шарип Умханов во время похудения постоянно консультировался с врачами Фото:

Участник популярного телешоу «Голос» Шарип Умханов смог существенно трансформировать свой внешний вид, потеряв за год 100 килограммов. По словам артиста, во время похудения он не стал прибегать к кардинальным способам. 

«Ровно год назад я поставил перед собой цель и сегодня могу точно сказать, что я ее достиг. Минус 100 кг за один год», — заявил Умханов, его слова приводит StarHit. Он уточнил, что не использовал радикальные методы. Певец не прибегал к хирургическим вмешательствам, медикаментам и изнурительным физическим упражнениям.

В процессе похудения Шарип Умханов активно консультировался со специалистами, которые помогли ему разработать индивидуальную программу питания и изменения образа жизни. «Так и только так я пришел к тому состоянию, которое у меня сейчас — я здоров, энергичен и полон сил», — рассказал артист. 

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Участник популярного телешоу «Голос» Шарип Умханов смог существенно трансформировать свой внешний вид, потеряв за год 100 килограммов. По словам артиста, во время похудения он не стал прибегать к кардинальным способам.  «Ровно год назад я поставил перед собой цель и сегодня могу точно сказать, что я ее достиг. Минус 100 кг за один год», — заявил Умханов, его слова приводит StarHit. Он уточнил, что не использовал радикальные методы. Певец не прибегал к хирургическим вмешательствам, медикаментам и изнурительным физическим упражнениям. В процессе похудения Шарип Умханов активно консультировался со специалистами, которые помогли ему разработать индивидуальную программу питания и изменения образа жизни. «Так и только так я пришел к тому состоянию, которое у меня сейчас — я здоров, энергичен и полон сил», — рассказал артист. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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