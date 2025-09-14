Народный артист России Григорий Лепс заявил, что может позвонить Ларисе Долиной в любое время суток благодаря их крепкой дружбе. Он также признался, что ведет ночной образ жизни и ложится спать около пяти утра.
«Дружба — понятие круглосуточное. Мы можем позвонить в любое время друг другу. Правда, не было такой причины», — отметил Лепс на юбилейном концерте певицы «В кругу друзей» в Государственном Кремлевском дворце. Информацию передает «Пятый канал». Он также признался в том, что ложится спать очень поздно, но его не беспокоит возможный вред такого графика для здоровья.
В Кремлевском дворце состоялся масштабный концерт, посвященный 70-летнему юбилею певицы Ларисы Долиной. На праздничное мероприятие собрались ведущие представители российского шоу-бизнеса, чтобы поздравить именинницу. На мероприятии собрались звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие. Долину поздравил даже президент России Владимир Путин, назвав ее выдающейся артисткой.
