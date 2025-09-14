Военкор Коц: Европа отрабатывает план блокады Калининграда

Европа готовится к блокаде Калининграда
Европейские страны отрабатывают сценарии возможной блокады Калининградской области в рамках учений НАТО Grand Eagle 2025. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его данным, переброска войск осуществляется со всей Европы в Литву, что, по мнению журналиста, связано с подготовкой к эскалации на восточных рубежах альянса.

"Европа продолжает готовиться к блокаде Калининграда. На фоне беспилотной истерии в небе над Польшей и Румынией, на периферии информационного внимания остались учения НАТО Grand Eagle 25. А в ходе этих маневров, на секундочку, отрабатывается масштабная переброска войск со всей Европы в Литву", — сообщил Коц. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Маневры Grand Eagle 2025 стали частью еще более масштабных учений Quadriga 2025, проходящих с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них задействованы более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1800 единиц техники.

