Российские дилеры не могут избавиться от авто ушедших брендов

02 декабря 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Из 170 нераспроданных машин европейского производства 140 стоят свыше 7 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На складах российских автодилеров к концу 2024 года накопилось значительное количество иномарок 2022 года и даже более ранних выпусков. Не нашли своего покупателя примерно 170 автомобилей европейских брендов, около 150 машин, которые были произведены в Китае, а также приблизительно 60 корейского происхождения. «На сайтах по продаже авто выставлено около 60 предложений техники из Кореи 2022 года. Причем, несмотря на небольшой интерес покупателей, цены на них растут из года в год. Так, в конце 2024 года дилеры просят 2,6 млн рублей за Kia Seltos 2022 года выпуска, хотя в прошлом году она стоила 2,3 млн, а в 2022 году обошлась бы в 1,8 млн», — написали «Известия». Издание уточнило, что в сегменте дорогих европейских марок большинство автомобилей оценивается в сумму свыше семи миллионов рублей. Эксперты объясняют падение спроса тем фактом, что обслуживание автомобилей стало затруднительным. Кроме того, отсутствие доступа к полному пакету программных опций и технического обслуживания снижает привлекательность этих автомобилей на вторичном рынке. Как писало URA.RU, автодилеры стараются адаптироваться под новые условия рынка, делая больший упор на китайские автомобили. Ранее аналитики отметили повышение спроса на автомобили с пробегом на российском рынке. На 15,8% увеличились продажи машин стоимостью до 1,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На складах российских автодилеров к концу 2024 года накопилось значительное количество иномарок 2022 года и даже более ранних выпусков. Не нашли своего покупателя примерно 170 автомобилей европейских брендов, около 150 машин, которые были произведены в Китае, а также приблизительно 60 корейского происхождения. «На сайтах по продаже авто выставлено около 60 предложений техники из Кореи 2022 года. Причем, несмотря на небольшой интерес покупателей, цены на них растут из года в год. Так, в конце 2024 года дилеры просят 2,6 млн рублей за Kia Seltos 2022 года выпуска, хотя в прошлом году она стоила 2,3 млн, а в 2022 году обошлась бы в 1,8 млн», — написали «Известия». Издание уточнило, что в сегменте дорогих европейских марок большинство автомобилей оценивается в сумму свыше семи миллионов рублей. Эксперты объясняют падение спроса тем фактом, что обслуживание автомобилей стало затруднительным. Кроме того, отсутствие доступа к полному пакету программных опций и технического обслуживания снижает привлекательность этих автомобилей на вторичном рынке. Как писало URA.RU, автодилеры стараются адаптироваться под новые условия рынка, делая больший упор на китайские автомобили. Ранее аналитики отметили повышение спроса на автомобили с пробегом на российском рынке. На 15,8% увеличились продажи машин стоимостью до 1,5 млн рублей.